‘देश का सच्चा बेटा…’ पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेलेब्स का उमड़ा प्यार, किसी ने VIDEO, तो किसी ने पोस्ट शेयर कर दी बधाई

PM Modi Birthday Wish: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर रजनीकांत, कंगना रनौत, कमल हासन, सोनू सूद, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं.
Celebs PM Modi Birthday Wish: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर देशभर से उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं. फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारों ने भी सोशल मीडिया पर शुभकामनाएँ दीं. इनमें रजनीकांत, कंगना रनौत, कमल हासन, सोनू सूद, अनिल कपूर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ समेत कई नाम शामिल हैं. सभी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और देश की तरक्की के लिए शुभकामनाएँ भेजीं.
सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबी उम्र, अच्छी हेल्थ और देश का नेतृत्व करने की शक्ति की कामना की. वहीं, दिग्गज अभिनेता और नेता कमल हासन ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जनता की सेवा में हमेशा मजबूत और स्वस्थ रहें. दोनों साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने मोदी जी को सम्मान और प्यार के साथ बधाई दी.
‘सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र को आत्मसात कर 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए नित अग्रसर, मां भारती के सच्चे सपूत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। pic.twitter.com/u3Ki3Gmhpe
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2025
सेलेब्ल ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।आपका ईमानदार और निडर नेतृत्व देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है।ईश्वर आपको स्वस्थ और सशक्त बनाए रखे। pic.twitter.com/nBMXhkMeYk
— Kirron Kher (@KirronKherBJP) September 17, 2025
एक्ट्रेस से बीजेपी नेता बनीं कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फोटो शेयर की और उन्हें "मां भारती का सच्चा बेटा और देश का सबसे लोकप्रिय नेता" बताते हुए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का मंत्र अपनाकर देश को नई दिशा दी है. वहीं किरण खेर ने भी मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनकी ईमानदार और निडर लीडरशिप देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है.
Pradhan Mantri @narendramodi Ji ko janmdin ki bahut bahut shubhkamnayein. Aap swasth rahen, lambi umar paayen aur desh ko aise hi unnati aur samriddhi ki raah par aage badhate rahen. Wishing you a very Happy Birthday, sir. pic.twitter.com/NI8SdeG1AC
— Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 17, 2025
Sir, your leadership has ignited hope and pride in every Indian. On your special day, we pray for your long life, good health and everlasting inspiration for the nation. Happy Birthday, Modiji #JaiHind @narendramodi pic.twitter.com/RUNV8YQpzC
— Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 17, 2025
अनिल कपूर ने ट्वीट कर पीएम मोदी को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं. वहीं अजय देवगन ने लिखा कि उनकी नेतृत्व क्षमता ने हर भारतीय में गर्व और उम्मीद जगाई है. सुनिल शेट्टी ने कहा कि मोदी जी की मेहनत और सेवा की भावना लाखों लोगों को प्रेरित करती है. परेश रावल ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की. रितेश देशमुख ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.
Happy Birthday to our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. Your tireless service and unwavering commitment to the nation inspire millions. Prayers for your continued strength, health, and vision to guide India forward. pic.twitter.com/IBixbL2zMR
— Suniel Shetty (@SunielVShetty) September 17, 2025
Wishing our Honourable Prime Minister Shri @narendramodi Ji a very Happy 75th Birthday
May you be blessed with health, strength continued success in serving our nation
— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) September 17, 2025
तेलुगु सुपरस्टार राम चरण ने लिखा कि मोदी जी को स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिले ताकि वे देश की सेवा करते रहें. नागार्जुन अक्किनेनी ने 2014 में प्रधानमंत्री से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए उन्हें प्रेरणादायी नेता बताया. वहीं विजय देवरकोंडा ने मोदी जी को "एनर्जी से भरे और हमेशा मिशन पर रहने वाले शख्स" कहते हुए उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं और सम्मान भी दिखाया.
To the most respected, honourable, and my dear Prime Minister @narendramodi Narendra Modi ji , heartfelt wishes on your birthday. Wishing you long life, good health, peace of mind, and everlasting strength to lead our beloved nation. Jai Hind.
— Rajinikanth (@rajinikanth) September 17, 2025
Warmest birthday wishes to the Hon’ble Prime Minister, Thiru Narendra Modi avargal. Wishing him good health and strength in service of the people of India.@narendramodi
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 17, 2025
एक्टर सोनू सूद ने लिखा कि इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो भविष्य बदलते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उनकी ताकत, हिम्मत और स्पष्ट सोच भारत को नए दौर में ले जा रही है. सोनू ने उनके सफर को उतना ही निडर और मजबूत रहने की दुआ की जितना उनका विज़न है. उनके मैसेज में मोदी जी के नेतृत्व और विजनरी सोच के लिए सम्मान को साफ नजर आया.
As Shri @narendramodi ji approaches his 75th birthday, I look back at my very first meeting with him in 2014 — a moment of inspiration, kindness & life lessons. Wishing him an early happy birthday with prayers for his good health & continued leadership. #MYMODISTORY #ModiAt75… pic.twitter.com/Ycimd66sMd
— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) September 16, 2025
History remembers those who reshape the future. Wishing PM @narendramodi ji continued strength, clarity, and courage as he leads Bharat through a transformative era. May your journey remain as fearless as your vision. #HappyBirthdayModiJi pic.twitter.com/DwPGmq3TPI
— sonu sood (@SonuSood) September 17, 2025
