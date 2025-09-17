‘देश का सच्चा बेटा…’ पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेलेब्स का उमड़ा प्यार, किसी ने VIDEO, तो किसी ने पोस्ट शेयर कर दी बधाई
‘देश का सच्चा बेटा…’ पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेलेब्स का उमड़ा प्यार, किसी ने VIDEO, तो किसी ने पोस्ट शेयर कर दी बधाई

PM Modi Birthday Wish: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर रजनीकांत, कंगना रनौत, कमल हासन, सोनू सूद, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं.

Sep 17, 2025
पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेलेब्स का उमड़ा प्यार
पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेलेब्स का उमड़ा प्यार

Celebs PM Modi Birthday Wish: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर देशभर से उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं. फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारों ने भी सोशल मीडिया पर शुभकामनाएँ दीं. इनमें रजनीकांत, कंगना रनौत, कमल हासन, सोनू सूद, अनिल कपूर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ समेत कई नाम शामिल हैं. सभी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और देश की तरक्की के लिए शुभकामनाएँ भेजीं.

सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबी उम्र, अच्छी हेल्थ और देश का नेतृत्व करने की शक्ति की कामना की. वहीं, दिग्गज अभिनेता और नेता कमल हासन ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जनता की सेवा में हमेशा मजबूत और स्वस्थ रहें. दोनों साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने मोदी जी को सम्मान और प्यार के साथ बधाई दी.

सेलेब्ल ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

एक्ट्रेस से बीजेपी नेता बनीं कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फोटो शेयर की और उन्हें "मां भारती का सच्चा बेटा और देश का सबसे लोकप्रिय नेता" बताते हुए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का मंत्र अपनाकर देश को नई दिशा दी है. वहीं किरण खेर ने भी मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनकी ईमानदार और निडर लीडरशिप देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है.

अनिल कपूर ने ट्वीट कर पीएम मोदी को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं. वहीं अजय देवगन ने लिखा कि उनकी नेतृत्व क्षमता ने हर भारतीय में गर्व और उम्मीद जगाई है. सुनिल शेट्टी ने कहा कि मोदी जी की मेहनत और सेवा की भावना लाखों लोगों को प्रेरित करती है. परेश रावल ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की. रितेश देशमुख ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

तेलुगु सुपरस्टार राम चरण ने लिखा कि मोदी जी को स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिले ताकि वे देश की सेवा करते रहें. नागार्जुन अक्किनेनी ने 2014 में प्रधानमंत्री से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए उन्हें प्रेरणादायी नेता बताया. वहीं विजय देवरकोंडा ने मोदी जी को "एनर्जी से भरे और हमेशा मिशन पर रहने वाले शख्स" कहते हुए उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं और सम्मान भी दिखाया. 

एक्टर सोनू सूद ने लिखा कि इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो भविष्य बदलते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उनकी ताकत, हिम्मत और स्पष्ट सोच भारत को नए दौर में ले जा रही है. सोनू ने उनके सफर को उतना ही निडर और मजबूत रहने की दुआ की जितना उनका विज़न है. उनके मैसेज में मोदी जी के नेतृत्व और विजनरी सोच के लिए सम्मान को साफ नजर आया. 

