'शुक्र हैं, इन्हें बस सेल्फी चाहिए', इजरायल में 'अंडरकवर एजेंट्स' से मिले पीएम मोदी; शेयर की फोटोज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इजराइल की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं. यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को उन्होंने इजराइल की मशहूर नेटफ्लिक्स सीरीज 'फौदा' के कलाकारों से मुलाकात की.
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी इजरायल यात्रा के दौरान 'अंडरकवर एजेंट्स' के साथ सेल्फी ली! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इजराइल की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं. यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को उन्होंने इजराइल की मशहूर नेटफ्लिक्स सीरीज 'फौदा' के कलाकारों से मुलाकात की. इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए उन्होंने उनके साथ एक खूबसूरत ग्रुप सेल्फी ली. पीएम ने इस फोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट भी किया है. दरअसल, पीएम मोदी के साथ तस्वीर में 8 लोग दिख रहे हैं. सभी के चेहरे प्रधानमंत्री से मिलकर दमक रहे हैं. इस सेल्फी को पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, शुक्र है, सिर्फ एक सेल्फी की ही इन्हें जरूरत थी, कोई अंडरकवर काम नहीं था!
दरअसल, इस तस्वीर में दिख रहे अंडरकवर इजरायल के लोकप्रिय ओटीटी सीरीज फौदा के रणबांकुरे हैं. रणबांकुरे यानी इस सीरीज को बनाने और इसमें काम करने वालों की एक टीम जो इजरायल की ओर से युद्ध के मैदान में अपना जौहर भी दिखा चुके हैं.
'फौदा' इजरायल के सबसे लोकप्रिय टीवी/ओटीटी सीरीज में से एक है, जिसे इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) के पूर्व सैनिकों लियोर रज और एवी इश्कारोफ ने बनाया है. इस सीरीज का पहला संस्करण 2015 में टीवी पर टेलीकास्ट हुआ, लेकिन फिर 2016 में नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया था. इस शो को अरबी और हिब्रू में फिल्माया गया है; नेटफ्लिक्स पर यह इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखी जा सकती है.
