'परिंदे की तरह उड़े, देश विरोधियों पर किया प्रहार': जानिए पीएम मोदी ने नाना पाटेकर के लिए और क्या-क्या कहा

PM Modi Tribute To Nana Patekar: इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के भव्य मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया, तो माहौल एकदम भावुक हो गया. एक तरफ जहां देश की 5G क्रांति और 10 गुना बढ़ती इंटरनेट स्पीड का जश्न था, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने हिंदी सिनेमा के बेबाक और महान कलाकार नाना पाटेकर को याद कर सबको चौंका दिया. पीएम मोदी ने कहा कि नाना पाटेकर का जीवन तिरंगे की आन-बान-शान की तरह था, जिन्होंने फिल्मों के जरिए समाज की बुराइयों पर करारा प्रहार किया.
पीएम मोदी के भाषण का सबसे भावुक पल तब आया जब उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि आज सुबह ही खबर आई कि महान कलाकार नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर एक ऐसे बेहतरीन एक्टर थे, जिन्होंने अपने अलग-अलग किरदारों से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता. पीएम मोदी ने आगे कहा कि नाना पाटेकर का पूरा जीवन हमारे राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे की आन, बाना और शान की तरह रहा. वे कभी किसी बंधन में नहीं बंधे, बल्कि एक आजाद परिंदे की तरह हिंदी फिल्मों के आसमान में उड़ते रहे.
नाना पाटेकर के अभिनय और उनके विचारों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे एक सच्चे क्रांतिवीर थे. उन्होंने अपनी फिल्मों और किरदारों के जरिए समाज में फैली अव्यवस्था और बुराइयों पर हमेशा करारा चोट किया. पीएम मोदी ने कहा कि नाना पाटेकर की बोली में जितनी तेजी और धार थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही गहरी और असरदार होती थी. वे देश विरोधी ताकतों पर हमेशा अंकुश लगाने और देश के हित में खड़े रहने के सबसे बड़े समर्थक थे.
नाना पाटेकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि! https://t.co/RHzo8gRfow
— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
पीएम मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर एक्स पर दुख जताया. उन्होंने लिखा, "नाना पाटेकर जी जैसी तीव्रता, अनोखापन और दमदार मौजूदगी बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलती है. उन्होंने हर किरदार में अद्भुत विविधता और रचनात्मकता का परिचय दिया और हमें ऐसे पात्र दिए जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. उन्हें उनके बेबाक और स्पष्ट विचारों के लिए भी सराहा जाता था; वे अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाते थे. हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर का योगदान बहुत बड़ा था. उनके निधन से एक बड़ी कमी महसूस हो रही है. उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति."
Few actors possessed the intensity, individuality and unmistakable presence that Shri Nana Patekar Ji had. He brought remarkable versatility and creativity to every role and gave us characters that will be remembered for generations. He was also admired for his frank and forthright views, never hesitating to express what he believed in. Shri Nana Patekar’s contribution to Hindi and Marathi cinema was immense. His passing leaves a deep void. My condolences to his family, friends and countless admirers. Om Shanti.
— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
वायुसेना दिवस और 25 साल के सेवा सफर का जिक्र
अपने भाषण में पीएम मोदी ने देशवासियों को भारतीय वायुसेना दिवस की बधाई दी. उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर भारत के लिए बहुत ही खास दिन है और वे देश के सभी जांबाज जवानों को नमन करते हैं. इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि बुधवार को ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में देश की सेवा करते हुए उन्हें 25 साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने इस 25 साल के लंबे सफर को जनता की सहज सेवा बताया और दुनिया भर से मिली शुभकामनाओं के लिए सभी का दिल से शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि उनकी 25 साल की सेवा के साथ ही इंडिया मोबाइल कांग्रेस के भी 10 साल पूरे हो रहे हैं.