BAFTA 2026 में ‘बूंग’ ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने की तारीफ, प्रधानमंत्री बोले- 'मणिपुर के लिए गर्व का पल'

PM Narendra Modi Praises Manipuri Film: बाफ्टा अवॉर्ड 2026 में मणिपूरी फिल्म 'बूंग' की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए टीम को बधाई दी है. पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा 'यह वाकई बेहद खुशी का पल है, खासकर मणिपुर के लिए.'
PM Narendra Modi Praises Manipuri Film: ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स 2026 (बाफ्टा) में इस बार भारत ने बड़ी जीत हासिल की. इस अवॉर्ड्स में मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में बड़ी जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय फिल्म ने इस कैटेगरी में बाफ्टा अवॉर्ड जीता है. इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की. उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए फिल्म से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी.
पीएम मोदी ने दी बधाई
एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स की फिल्म 'बूंग' ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया है, क्योंकि यह बाफ्टा (BAFTA) अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है. इस बड़ी जीत के लिए मिल रही ढेरों बधाइयों और तारीफों के बीच प्रधानमंत्री ने फिल्म से जुड़े फिल्ममेकर्स और कलाकारों की सराहना की. पीएम मोदी ने कहा, 'इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बधाई. यह वाकई में बहुत गर्व और खुशी का पल है, खास तौर पर मणिपुर के लिए. यह हमारे देश की जबरदस्त क्रिएटिव प्रतिभा को भी दर्शाता है.'
Congratulations to all those associated with this film. This is indeed a moment of immense joy, especially for Manipur. It also highlights the immense creative talent in our nation. https://t.co/fd95WriuTG
Narendra Modi (narendramodi) February 23, 2026
फिल्म 'बूंग'
मणिपुर की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म परिवार और उम्मीद की एक बेहद भावुक कहानी है. कहानी 'बूंग' नाम के एक छोटे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है (जिसे गूगुन किपगेन ने निभाया है). वह अपने परिवार को फिर से एक करने का सपना देखता है. अपनी सिंगल मदर मंदाकिनी (बाला हिजाम निंगथौजम) के साये में पला-बढ़ा बूंग, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अपने लापता पिता को खोजने के सफर पर निकल पड़ता है. फिल्म में मासूमियत, जज्बात और मां-बच्चे के गहरे रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है.
पूरे देश में जश्न का माहौल
'बूंग' की इस जीत ने पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिया है, खासकर मणिपुर में लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, जहां इस फिल्म की जड़ें और सांस्कृतिक झलक गहराई से बसी हुई हैं. बाफ्टा (BAFTA) में मिला यह सम्मान न केवल फिल्म की कला का लोहा मनवाया है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की उन कहानियों की सराहना करता है.
