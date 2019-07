ऋतिक रोशन पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, हैदराबाद पुलिस ने किया मामला दर्ज

नई दिल्ली: हैदाराबाद पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया है. ऋतिक रोशन कल्ट डॉट फिट व तीन अन्य के ब्रांड एंबेसडर है. यह शिकायत एक जिम उपयोगकर्ता ने की है. शिकायतकर्ता का कहना है कि फिटनेस सेंटर में इसमें समायोजित हो सकने से ज्यादा लोगों का पंजीकरण किया गया है और जैसा की रजिस्ट्रेशन के समय वादा किया गया, उस तरह से निर्धारित समय देने में विफल रहे. उसने आरोप लगाया कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ऐप के जरिए निर्धारित समय बुक करने से रोक दिया गया.

साइबराबाद पुलिस कमिश्नरी के तहत केपीएचबी कॉलोनी पुलिस थाने में बुधवार को अभिनेता व कल्ट डॉट फिट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है.

