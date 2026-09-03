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'टीटू मामा' के साथ हो गया कांड! पुलिस ने जेबकतरा समझकर पकड़ा, सरेआम खींचा शर्ट का कॉलर

यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जो दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट से जुड़ा हुआ है. आईए बताते हैं इस मजेदार और हैरान करने वाले किस्से के बारे में.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 03, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:06 AM IST
'टीटू मामा' के साथ हो गया कांड! पुलिस ने जेबकतरा समझकर पकड़ा, सरेआम खींचा शर्ट का कॉलर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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