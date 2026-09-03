'टीटू मामा' के साथ हो गया कांड! पुलिस ने जेबकतरा समझकर पकड़ा, सरेआम खींचा शर्ट का कॉलर

आज भुवन बाम का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. भुवन बाम ने 'BB Ki Vines' से शुरू हुआ अपना सफर एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाया है. लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ कैमरा और कॉमेडी नहीं, बल्कि परिवार को मनाने की एक लंबी कहानी भी शामिल है. हाल ही में भुवन ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए समय बताया कि एक समय ऐसा था, जब उनके माता-पिता चाहते थे कि वो कोई नियमित नौकरी करें. भुवन को बैंक के फॉर्म भरने और नौकरी की तैयारी करने के बजाय यूट्यब पर अपना करियर बनाना था. उन्होंने माता-पिता से साफ कहा कि उन्हें सिर्फ दो साल का समय चाहिए. अगर इन दो सालों में वो कुछ साबित नहीं कर पाए, तो फिर वो जो कहेंगे, वो वही करेंगे.
भुवन ने बताया कि माता-पिता को इस बात के लिए राजी करना आसान नहीं था. आखिर उनके लिए यूट्यब पर उस समय कोई पक्का करियर नहीं था. भुवन ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने कई सालों तक उनकी उम्मीदों के मुताबिक जिंदगी जी थी जैसे, बाल कैसे रखने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं और किस तरह आगे बढ़ना है, इन सब चीजों में उन्होंने परिवार की बात मानी थी.
भुवन ने आगे बताया कि मगर अब वो सिर्फ दो साल अपने तरीके से कुछ करना चाहते थे. उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और 'BB Ki Vines' धीरे-धीरे लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी और देखते ही देखते उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए और यही वो मोड़ था, जब उनका फैसला सही साबित होने लगा. भुवन के शुरुआती सफर की एक मजेदार और यादगार घटना दिल्ली के सरोजिनी नगर से जुड़ी है.
वो अपनी मां को शॉपिंग कराने के लिए दिल्ली के सरोजिनी नगर ले गए थे. मां के साथ थोड़ा वक्त बिताने का ये प्लान अचानक तब बदल गया, जब कुछ लोगों ने भुवन को पहचान लिया और देखते ही देखते उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. उनकी मां समझ ही नहीं पा रही थीं कि आखिर इतनी भीड़ उनके बेटे के आसपास क्यों इकट्ठा हो रही है. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस भी वहां पहुंच गई. लेकिन पुलिस ने भी भुवन को पहचानने के बजाय कुछ और ही समझ लिया.
भुवन ने बताया कि उस समय उनके बाल काफी लंबे थे और वो सिर पर बैंडना बांधकर घूमते थे. ऐसे में पुलिस को उन पर शक हो गया कि शायद उन्होंने किसी की जेब काटी है. उन्होंने मजेदार अंदाज में बताया कि पुलिस वाले उन्हें कॉलर पकड़कर ले गए और पूछा कि 'तूने जेब मारी किसी की?' भुवन ने कहा कि उन्होंने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि वो जेबकतरे नहीं, बल्कि यूट्यबर हैं. इसके बाद उन्होंने अपने कुछ वीडियो भी पुलिस को दिखाए. उधर, बाहर खड़ी भीड़ लगातार उनका नाम पुकार रही थी. आखिरकार पुलिस को यकीन हुआ और उन्हें वहां से जाने दिया गया.
इस पूरी घटना की सबसे खूबसूरत बात भुवन ने तब बताई, जब वो अपनी मां के साथ वापस लौट रहे थे. गाड़ी चलाते हुए उन्होंने रियरव्यू मिरर में मां को देखा तो वो मुस्कुरा रही थीं. शायद उस दिन उन्हें पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि उनके बेटे ने जो रास्ता चुना था, वो गलत नहीं था. जिस यूट्यूब करियर को लेकर कभी उन्हें चिंता थी, उसी के कारण आज सैकड़ों लोग उनके बेटे को पहचान रहे थे.
बात करें भुवन के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में तो वो निखिल आडवाणी की पीरियड ड्रामा सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' में नजर आएंगे, जिसमें प्रतिभा रांटा, रोहित सराफ और गुरफतेह पीरजादा भी हैं. ये सीरीज 11 सितंबर 2026 को Amazon Prime Video पर रिलीज होने वाली है.