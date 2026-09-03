'टीटू मामा' के साथ हो गया कांड! पुलिस ने जेबकतरा समझकर पकड़ा, सरेआम खींचा शर्ट का कॉलर

आज भुवन बाम का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. भुवन बाम ने 'BB Ki Vines' से शुरू हुआ अपना सफर एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाया है. लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ कैमरा और कॉमेडी नहीं, बल्कि परिवार को मनाने की एक लंबी कहानी भी शामिल है. हाल ही में भुवन ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए समय बताया कि एक समय ऐसा था, जब उनके माता-पिता चाहते थे कि वो कोई नियमित नौकरी करें. भुवन को बैंक के फॉर्म भरने और नौकरी की तैयारी करने के बजाय यूट्यब पर अपना करियर बनाना था. उन्होंने माता-पिता से साफ कहा कि उन्हें सिर्फ दो साल का समय चाहिए. अगर इन दो सालों में वो कुछ साबित नहीं कर पाए, तो फिर वो जो कहेंगे, वो वही करेंगे.