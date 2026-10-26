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मिस इंडिया बनकर बॉलीवुड में छाईं, फिर फिल्मों से बनाई दूरी, अब हॉलीवुड में अंतरिक्ष यात्री बनकर बटोरी चर्चा; कौन है ये हसीना?

मिस इंडिया का खिताब जीतकर बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली पूजा बत्रा ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. 'विरासत' जैसी फिल्मों से चर्चा में आईं पूजा ने शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन बाद में हॉलीवुड में अंतरिक्ष यात्री का किरदार निभाकर सबका ध्यान खींचा. अब वह अभिनय के साथ फिल्म निर्माण की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रही हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 26, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 08:28 PM IST
मिस इंडिया बनकर बॉलीवुड में छाईं, फिर फिल्मों से बनाई दूरी, अब हॉलीवुड में अंतरिक्ष यात्री बनकर बटोरी चर्चा; कौन है ये हसीना?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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