रेप के आरोपी करण ओबेराय के सपोर्ट में आईं पूजा बेदी, बोलीं- 'कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का...'

नई दिल्ली : टीवी एक्टर और सिंगर करण सिंह ओबेराय को रेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक्टर पर कथित रूप से एक महिला ज्योतिषी ने शादी का झांसा देकर रेप करने की एफआईआर दर्ज कराई है. इस महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि पहले मुझे शादी का झांसा दिया गया और उसके बाद आरोपी ने रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया. इतना ही नहीं वह वीडियो दिखा महिला से पैसे की मांग करता था. करण पर लगे इन आरोपों की खबर पढ़ने के बाद एक्ट्रेस पूजा बेदी शॉक्ड हो गई हैं.

पूजा बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक न्यूजपेपर के आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा कि मैं इस खबर को पढ़कर बहुत परेशान हूं कि कैसे कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं. और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शादी का झांसा देकर कोई कैसे रेप कर सकता है.

'जस्सी जैसी कोई नहीं' फेम एक्टर पर लगा रेप का आरोप, वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल

Okay. We were given the right to put forward this. evidence in @IAmKaranOberoi case. Please watch the press conf... we have even read out her messages to him which CLEARLY SHOW ^rape extortion" etc was never committed. https://t.co/eeHgWEhGOL#isupportkaran#MenToo

— Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 7, 2019