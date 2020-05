क्वारंटीन सेंटर की गंदगी देख भड़की Pooja Bedi, वीडियो शेयर कर असलियत दिखाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बेदी (Pooja Bedi) लॉकडाउन में अपने मंगेतर के साथ गोवा जाने को लेकर काफी ट्रोल हुई थी. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच गोवा जाने पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें काफी ट्रोल किया था. पूजा ने ट्वीट कर अपने गोवा जाने की जानकारी दी थी. हालांकि पूजा बेदी ने ये खुलासा नहीं किया था कि, वह गोवा किस काम से गई है. लेकिन अब पूजा ने अपने गोवा जाने की वजह बताई है.

My video response 2 those attacking my entry into GOA with my fiancee maneck & my concern about quarantine facility

I refuse 2 b a soft target 4 embittered, jealous,& fearful people. They should know facts before they attack!!! @DrPramodPSawant@visranehttps://t.co/wg0ogczVsf — Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 19, 2020

पूजा बेदी ने बताया कि, उन्होनें कानुनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही सरकार की अनुमित से गोवा (Goa) गई थीं. जिसके बाद वह गोवा पहुंच कर अपने मंगेतर के साथ एक दिन के लिए क्वारंटीन केंद्र में भी रुकी थी. उन्होंने बताया कि वह गोवा के एक अस्पताल में रुकीं और वहां उन्होंने अपने कोविड-19 का टेस्ट भी करवाया. क्वारंटीन केंद्र में करने के बाद पूदा बेदी ने वहां का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने गोवा के क्वारंटीन केंद्र की हालात दिखाने की कोशिश की है.

The lack of hygiene & sanitization makes it a BREEDING GROUND for viruses. People who enter goa WITHOUT corona may get it at such a badly sanitised quarantine centre. I TWEETED out of CONCERN 4 the safety of others... BUT all people can focus on is that "a celebrity entered goa"? — Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 19, 2020

पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे मंगेतर जो कि गोवा के रहने वाले हैं, उनके साथ मेरे गोवा जाने को लेकर काफी हंगामा हुआ. जबकि हम बुक करने के बाद ही गए थे. हम लोगों ने जाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया. गोवा सरकार+ डीसीपी मुंबई/ हर चेक पोस्ट पर रुके/ गोवा के अस्पताल में कोविड की जांच करवाई और एक रात गोवा में क्वारंटीन में बिताई. कृप्या यह वीडियो देखिए और जानिए कि मैं सुविधा से परेशान क्यों थी.'

There's a LOT of uproar about my driving to goa with my fiance who is goan! We went BY THE BOOK. Applied online 2 goa GOVT+ DCP mumbai/stopped at every checkpost/did covid test at GOA hospital & SPENT NIGHT in GOA QUARANTINE. Pl see video as 2 WHY I was upset about facility. 1/2. pic.twitter.com/7P3hX211jz — Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 19, 2020

पूजा बेदी के वीडियो में उनका बेड दिखाई दे रहा जो कि काफी गंदा नजर आ रहा है. इसके अलावा टीवी पर धूल जमी है, वीडियो में पूजा बेदी पूरे कमरे की हालत दिखाते हुए कहती हैं, भले ही सारी सुविधा मत दीजिए, लेकिन कम से कम सफाई का ध्यान रखना चाहिए. चाहे लोगों को कोरोना वायरस ना हो, लेकिन इस कमरे से लोगों को ऐसा हो सकता है'.

आपको बता दें कि, अभिनेत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

