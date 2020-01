पीएम मोदी के इस अभियान में साथ आईं पूजा भट्ट, किया दिल जीत लेने वाला काम!

नई दिल्ली: फिल्ममेकर और एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) अक्सर अपनी बिंदास लाइफस्टाइल और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, वहीं अब उन्होंने ऐसा काम कर दिया है, जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ किए जा रहा है. उनके एक ट्वीट ने आज सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरु कर दी है. वह पीएम मोदी के एक स्वच्छता अभियान का झंड़ा उठाए नजर आ रही हैं.

बॉलीवुड की चकाचौंध आम लोगों की आंखों में किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है? किसी फिल्म के रिलीज होने के काफी समय बाद, किसी सेट को तोड़े जाने के बाद, इसके टुकड़े यहां इधर-उधर बिखरे पड़े हुए रहते हैं, जिससे यहां गंदगी फैलती है और यही वह बात है जिस पर अभिनेत्री-फिल्मकार पूजा भट्ट लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं.

Film City is bustling with activity. Shame that it is in such a mess. Debris from sets long de-constructed lie everywhere.The access roads are non-existent. Why can’t we film folk clean up after we create these imaginary worlds on camera?Authorities don’t seem to care.But we must

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) January 18, 2020