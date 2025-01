सैफ अली खान पर हुआ जानलेवा हमला, तो पूजा भट्ट की बढ़ी चिंता; बोलीं- 'इतना असुरक्षित महसूस नहीं हुआ..'

Pooja Bhatt Condemns Attack On Saif Ali Khan: नवाब और अभिनेता सैफ अली खान इस समय लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. रात करीब 2 बजे एक अंजान शख्स उनके घर में घुस गया, जिसके साथ झड़प में सैफ बुरी तरह से घायल हो गए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. इसी बीच पूजा भट्ट ने सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा की और बांद्रा में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाया. उनका ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर पलिखा, 'क्या इस कानूनविहीनता को रोका जा सकता है? @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice हमें बांद्रा में ज्यादा पुलिस सुरक्षा की जरूरत है. ये इलाका पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं हुआ'. पूजा भट्ट का सैफ अली खान से खास रिश्ता भी है, क्योंकि उनकी बहन आलिया भट्ट, करीना कपूर के भाई रणबीर कपूर की पत्नी हैं. ये पहली बार नहीं है जब पूजा भट्ट ने बांद्रा में पुलिस सुरक्षा की मांग की है.

Can this lawlessness please be curbed @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice

We need more Police presence in Bandra. The city & especially the queen of the subburbs, have never felt so unsafe before.

Kind Attn @ShelarAshish @mieknathshinde @AjitPawarSpeaks @Dev_Fadnavis https://t.co/6PJm65a8Df

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) January 16, 2025