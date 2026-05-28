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Hindi Newsबॉलीवुडबॉलीवुड के इस डायरेक्टर ने प्यार के लिए बदला धर्म, सालों बाद बेटी ने बताई सौतेली मां से पहली मुलाकात का सच

बॉलीवुड के इस डायरेक्टर ने प्यार के लिए बदला धर्म, सालों बाद बेटी ने बताई सौतेली मां से पहली मुलाकात का सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने हाल ही में अपने पिता महेश भट्ट की पर्सनल लाइफ को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर की हैं. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने महेश भट्ट की दूसरी शादी, परिवार और अपने रिश्तों पर खुलकर बात की. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 28, 2026, 11:19 PM IST
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बॉलीवुड के इस डायरेक्टर ने प्यार के लिए बदला धर्म, सालों बाद बेटी ने बताई सौतेली मां से पहली मुलाकात का सच

एक्ट्रेस पूजा ने अपने पिता और फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के बारे में बात करते हुए बताया कि उनके पिता ने एक्ट्रेस सोनी राजदान से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था, क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट को तलाक नहीं देना चाहते थे. पूजा ने आगे इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने हमेशा अपने पिता के फैसलों का सम्मान किया है. पूजा के मुताबिक, महेश भट्ट ने कभी भी अपने पहले परिवार से दूरी नहीं बनाई. 

महेश भट्ट ने नहीं छोड़ा पहली पत्नी का साथ
पूजा ने आगे बताया कि उनके पिता उन लोगों में से हैं जो एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं तो जिंदगी भर उसका साथ निभाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने बताया कि महेश भट्ट ने सोनी राजदान के साथ नया परिवार जरूर बसाया, लेकिन उन्होंने किरण भट्ट और अपने बच्चों को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया. पूजा का कहना है कि रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन ईमानदारी और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है.

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अंदर से खत्म हो चुका था रिश्ता
इंटरव्यू में पूजा ने इस बात पर भी खुलकर राय रखी कि अगर कोई रिश्ता अंदर से खत्म हो चुका हो तो सिर्फ समाज के डर से उसे निभाना सही नहीं होता. उन्होंने कहा कि वो ऐसे पिता को ज्यादा पसंद करेंगी जो सच स्वीकार करे, बजाय उसके जो सिर्फ दिखावे के लिए परिवार के साथ रहे और बाहर दूसरी जिंदगी जीता रहे. पूजा के मुताबिक उनके पिता ने जो भी फैसला लिया, वो कम से कम ईमानदारी से लिया. उन्होंने ये भी कहा कि प्यार समय के साथ बदल सकता है और जिंदगी में रिश्तों का मतलब भी बदल जाता है.

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सोनी राजदान से पहली मुलाकात में किया सवाल
पूजा भट्ट ने अपनी सौतेली मां सोनी राजदान के साथ पहली मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने सोनी से दिल खोलकर बात की थी. पूजा ने सोनी से कहा था कि वो खुद को उनके परिवार के टूटने की वजह ना मानें. उनके मुताबिक, अगर कोई रिश्ता मजबूत होता है तो उसमें तीसरे इंसान के लिए जगह ही नहीं बनती. पूजा ने कहा कि कई बार रिश्तों में पहले से मौजूद दूरियां किसी नए इंसान के आने की वजह बन जाती हैं. उनकी ये बात अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

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आलिया को बताया एक्सटेंडेड फैमिली
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि समय के साथ उनके और सोनी राजदान के रिश्ते काफी अच्छे हो गए. आज दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता है. पूजा ने कहा कि आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट को वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली का अहम हिस्सा मानती हैं. भले ही सभी लोग अपने-अपने काम में बिजी रहते हों, लेकिन खास मौकों और छुट्टियों में पूरा परिवार साथ समय बिताने की कोशिश करता है. पूजा का कहना है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि समझ और अपनापन से बनता है.

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