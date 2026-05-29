पूजा भट्ट ने आलिया भट्ट को कहा चालाक, बताया खुद का 'अपग्रेडेड वर्जन'

पूजा भट्ट बॉलीवुड में 90 दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रहती हैं, पूजा भट्ट को लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं. पूजा भट्ट ने कुछ फिल्मों में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग को अलविदा कह दिया. लेकिन उनकी सौतली बहन आलिया भट्ट छोटी उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं. हाल ही में पूजा भट्ट ने आलिया की तारीफ की है. उन्होंने आलिया भट्ट को अपना अपग्रेडेड वर्जन भी बताया.

आलिया भट्ट लेती हैं स्मार्ट फैसले

पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में बोला कि आज के यंग एक्टर्स इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं. वो अपनी जर्नी के हर पड़ाव पर स्मार्ट फैसले लेते हैं, आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था. हाइवे, राजी, उड़ता पंजाब और गंगूबाई फिल्मों से बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया है.

आलिया संग से कंपेयर पर पूजा ने कही ये बात

आलिया से कंपेयर करने पर पूजा भट्ट ने बताया है कि हर किसी के समय की फिल्म इंडस्ट्री अलग होती है. लोग अलग-अलग तरह से काम करते हैं. मैंने 90 के दशक में अपनी पॉपुलरैरिटी और फैन फॉलोइंग एन्जॉय की थी. आलिया ने आज की जनरेशन में अपनी जगह बनाई है. वो जानती हैं फेम और मौके को कैसे हैंडल करना है.

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आलिया को बताया स्मार्ट

पूजा भट्ट ने बोला कि वह बहुत ही चालाक है. जिस खेल को खेलने का आपका इरादा है उसे वह अच्छे से खेलना जानती है. आलिया इस खेल को बेहद शानदार ढंग से भी खेलती है. पूजा भट्ट ने आलिया के फिल्म बिजनेस की समझ की तारीफ करते हुए बोला कि वह सेट पर जाने से पहले काफी मेहनत करती है. एक्ट्रेस ने आलिया को खुद का बेहतर वर्जन बताया है.

पूजा और आलिया भट्ट हैं सौतेली बहन

पूजा भट्ट और आलिया भट्ट सौतेली बहन हैं. महेश बट्ट ने दो शादी की थी. पहली शादी किरण भट्ट से की थी. किरण भट्ट से उनके दो बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हैं. दूसरी शादी सोनी राजदान से की थी. सोनी से उनकी दो बेटी आलिया और शाहीन भट्ट हैं. आलिया और पूजा के बीच 21 साल की उम्र का फासला है.