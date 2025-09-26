Advertisement
पूजा भट्ट को ऑफर हुई थी ‘आशिकी’! दोनों बेटियों संग बनाना चाहते हैं फिल्म, क्या है राहा का निकनेम, महेश भट्ट ने खोले कई राज

Mahesh Bhatt: महेश भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ को लेकर बिजी चल रहे हैं, जिसको कुछ समय में रिलीज होने वाली है. इसी बीच उन्होंने अपनी दोनों बेटियों आलिया और पूजा भट्ट को लेकर बात की और बताया कि ‘आशिकी’ का रोल पहले पूजा भट्ट को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. 

Sep 26, 2025
पूजा भट्ट को ऑफर हुई थी ‘आशिकी’! दोनों बेटियों संग बनाना चहाते हैं फिल्म
Mahesh Bhatt: पिछले 50 साल से हिंदी सिनेमा पर राज करते आ रहे जाने-माने निर्देशक महेश भट्ट इन दिनों अपनी नई अपकमिंग फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ को लेकर बिजी चल रहे हैं, जो 26 सितंबर को रिलीज होने वाली है. हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कई दिलचस्प बातें शेयर कीं. जहां महेश भट्ट ने बताया कि 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘आशिकी’ का रोल पहले पूजा भट्ट को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने ये खुलासा ऐसे समय पर किया जब फैंस ‘आशिकी 3’ का वेट कर रहे हैं. 

इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला पहली बार साथ नजर आने वाले हैं. 35 साल पुरानी फिल्म में अनू अग्रवाल और राहुल रॉय नजर आए थे. वहीं, ‘आशिकी 2’ श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर नजर आए थे. अपने हालिया इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया कि ‘आशिकी’ में उनकी बेटी पूजा भट्ट को अनू अग्रवाल का लीड रोल ऑफर हुआ था. लेकिन उस समय उनके बॉयफ्रेंड को ये पसंद नहीं था कि वो फिल्म करें. इसी वजह से पूजा ने मना कर दिया. बाद में ये रोल अनू के खाते में पहला गया. 

पूजा भट्ट को ऑफर हुई थी ‘आशिकी’

हालांकि, बाद में जब पूजा भट्ट ने अनू अग्रवाल को गाने फिल्माते देखा, तो उन्हें अफसोस हुआ. भट्ट साहब ने बताया, 'पूजा ने खुद माना था कि जब मैंने उन्हें आशिकी ऑफर की, तब उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड को ये ठीक नहीं लगा'. उन्होंने आगे बताया कि पूजा ने ये भी कहा था कि उन्हें लगता था कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बनी हैं. लेकिन जब वो ऊटी में ‘आशिकी’ की शूटिंग पर गईं और राहुल रॉय व अनू अग्रवाल पर फिल्माए जा रहे गाने देखे, तो उन्हें जलन हुई. 

6 मिनट 49 सेकंड का वो रोमांटिक गाना, जो आज भी छू लेता है दिल, गुनगुनाने लगते हैं लब, आंखों को मूंदे बार-बार सुनने का करता है मन

आलिया-पूजा के साथ बनाना चाहते हैं फिल्म 

उन्होंने बताया, 'गाने की शूटिंग को देखते हुए पूजा ने मुझसे कहा कि ‘काश मैंने ये किया होता’ और फिर तुरंत ही उन्होंने दिल है कि मानता नहीं में काम करने का फैसला किया'. बातचीत के दौरान महेश ने ये भी खुलासा किया कि वो अपनी दोनों बेटियों, आलिया भट्ट और पूजा भट्ट, को एक साथ फिल्म में लाना चाहते हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए सही कहानी का इंतजार करना होगा. उन्होंने बताया कि आलिया और पूजा दोनों अपने किरदारों को लेकर बहुत चुनिंदा और सख्त हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या है राहा कपूर का नीक नेम? 

ऐसे में वे तभी साथ आएंगी, जब कोई दमदार स्क्रिप्ट मिलेगी. इतना ही नहीं, महेश भट्ट ने आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर को लेकर बी खुलकर बात की. कपूर परिवार में बच्चों के लिए छोटे-छोटे निकनेम रखने की परंपरा रही है. इस पर भट्ट साहब ने बताया कि राहा को घर में प्यार से 'राहु' या 'राहा' ही बुलाया जाता है. उन्होंने कहा, 'ये वैसे ही है जैसे बड़े-बुजुर्ग बच्चों को पुकारते हैं. असल में हम उसे अब भी राहा ही कहते हैं'. महेश ने इस बातचीत में परवीन बाबी को भी याद किया. 

परवीन बाबी को भी किया याद 

उन्होंने कहा कि परवीन की वजह से उनकी जिंदगी और करियर को नया मोड़ मिला. उन्होंने बताया कि फिल्म 'अर्थ' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी. ये फिल्म उनके और परवीन बाबी के रिश्ते से जुड़ी हकीकत पर आधारित थी. भट्ट साहब ने कहा, 'मैं खुश हूं कि मैंने इस कहानी को महिला नजरिए से दिखाया, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर फिल्में सिर्फ पुरुष दृष्टिकोण से बनाई जाती थीं'. बता दें, काफी लंबे समय तक महेश भट्ट और परवीन बाबी का नाम जोड़ा गया था, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया.

;