विजय की आखिरी फिल्म 'थलपति 69' में नजर आएंगी पूजा हेगड़े, सुपरस्टार ने पॉलिटिक्स के लिए छोड़ दी फिल्में

एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर चेन्नई में अपनी मोस्ट अवेटेड 'थलपति 69' की शूटिंग की झलक दिखाई. फिल्म में अभिनेत्री के साथ थलापति विजय लीड रोल में है. मालूम हो, विजय फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह चुके हैं. बस अपनी आखिरी कमिटमेंट को पूरा करेंगे. मतलब ये कि एक्टर की विजय 69 आखिरी फिल्म होगी जिसमें उनकी आखिरी हीरोइन पूजा हेगड़े बनेंगी.

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है. शेयर की गई तस्वीर में 'चेन्नई मॉर्निंग्स डे 16' लिखा दिखाई दिया. उन्होंने बताया कि उनका दिन सुबह 6.30 बजे शुरू हो चुका है.

'थलपति 69' में पूजा हेगड़े

'थलपति 69' के साथ पूजा हेगड़े विजय के साथ पहली बार काम करने जा रही हैं. थलापति और पूजा की आगामी फिल्म एच. विनोद द्वारा निर्देशित और केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले वेंकट के. नारायण द्वारा निर्मित है. विजय के राजनीति में एंट्री के बाद से 'थलपति 69' और भी खास हो गई है.

Halamithi and Habibo reunited

Back again with the cutest @actorvijay sir and ready to roll

Let's create magic onscreen once more...

May the cinematic Gods keep shining upon us#thalapathy69 #onelasttime#Hvinoth @KvnProductions #BobbyDeol pic.twitter.com/qjZHd9AXrX

— Pooja Hegde (@hegdepooja) October 4, 2024