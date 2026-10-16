'मैं कट्टर हिंदू हूं, मेरे धर्म को काम से मत जोड़ो', एकता कपूर के सपोर्ट में उतरीं पूनम पांडे

एकता कपूर ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि तिलक लगाने और गले में धागा पहनने पर लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते थे. कुछ लोग उन्हें 'तांत्रिक' तक कह देते थे. उन्होंने भारतीय पौराणिक कहानियों और धार्मिक पहचान को लेकर लोगों की सोच पर सवाल उठाए थे. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को लेकर भी पूनम पांडे ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, ''देश में जगह-जगह हो रहे प्रदर्शनों और उनमें छात्रों व पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें चिंता की बात हैं. दोनों के परिवार हैं. कुछ लोग इंसानियत खो रहे हैं. उनके अंदर नफरत दिख रही है, जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है.'' पूनम ने कहा, ''किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करने से पहले लोगों को यह समझना चाहिए कि वे किस बात का विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग क्या है.''