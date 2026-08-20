पूनम पांडे ने किया गोविंदा का सपोर्ट, सुनीता के आरोपों पर बोलीं- पीठ पीछे थोड़ी ना....

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक्टर पर आरोप लगया है कि वह बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं. इस बहस के दौरान सुनीता बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ फैमिली कोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आई थीं. सुनीता ने साल 2024 में तलाक की अर्जी दायर की थी, जिसे वापस लिया गया है. वहीं इससे पहले गोविंदा एयरपोर्ट पर अपनी को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ नजर आए थे. इस पर सुनीता ने तंज कसा था. एक्टर अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं. इस बीच पुनम पांडे ने गोविंदा का सपोर्ट किया है.
सुनीता के आरोप में पर पूनम पांडे नौ बाला- इतने अच्छे पति मिले हैं तुम्हें. गोविंदा मिले हैं, तुमको नहीं पता वो कितने बड़े स्टार हैं. पहले से नहीं पता था. मैं गोविंदा सर को 100 प्रतिशत सपोर्ट करती हूं. जो गाली दे रहे हैं उन्हें सपोर्ट थोड़ी ना करूंगी. पैपराजी ने पूनम को बताया है कि गोविंदा की पत्नी ने बोला था कि वह बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं. इस सवाल पर पूनम बोलती है कि पीठ पीछे थोड़ी ना घूम रहे हैं. जहां भी गए किसी के साथ एयरपोर्ट पर थे सीधी सी बात है.
कुछ समय पहले गोविंदा एयरपोर्ट पर रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ स्पॉट हुए थे. गोविंदा ने एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार को पैपराजी से मिलवाया था. कोमल को गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कहा जाता है. दरअसल एक इंटरव्यू में सुनीता ने बोला था कि उन्हें कोमल नाम बिल्कुल नहीं पसंद है. जिन लोगों का कोमल नाम है उसे बदल लेना चाहिए. सुनीता की इस बात से लोग कयास लगा रहे हैं कि कोमल रानी स्वर्णकार गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड हो सकती हैं.
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा से जब पैपराजी ने सवाल किया कि गोविंदा अपनी को-एक्ट्रेस कोमल के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. इस सवाल पर सुनीता ने तंज कसते हुए बोला कि पिक्चर बनना तो चाहिए, प्रमोशन तो फिल्म बनने के बाद होता है, क्या ही बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है शर्म तो आनी चाहिए. कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर कम से कम कपड़ा तो ढंग से पहन लो, हम लोगों को देखों क्या स्टाइल में चलते हैं वैरी बैड.