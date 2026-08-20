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पूनम पांडे ने किया गोविंदा का सपोर्ट, सुनीता के आरोपों पर बोलीं- पीठ पीछे थोड़ी ना....

गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. सुनीता आहूजा ने हाल ही में गोविंदा पर आरोप लगाया था कि वह बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है. वहीं पूनम पांडे ने गोविंदा का सपोर्ट किया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 20, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:22 PM IST
पूनम पांडे ने किया गोविंदा का सपोर्ट, सुनीता के आरोपों पर बोलीं- पीठ पीछे थोड़ी ना....
Image Credit: पूनम पांडे ने बोला- 100 प्रतिशत करूंगी गोविंदा सर का सपोर्ट (इंस्टाग्राम)

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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