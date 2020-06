'तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कई हैं Sushant Singh Rajput', पॉपुलर डिजाइनर का चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड में वंशवाद को लेकर बहस छिड़ गई है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. सोशल मीडिया पर जहां कुछ सितारे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब साउथ की एक मशहूर फैशन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर वसुकी भास्कर (Vasuki Bhaskar) ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया है. वसुकी भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तमिल इंडस्ट्री में बहुत से सुशांत सिंह राजपूत हैं.

वसुकी भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा,' हमारे तमिल फिल्म उद्योग में बहुत से सुशांत सिंह राजपूत हैं, जिन्हें ना पेमेंट मिलती है ना समर्थन और ना ही सम्मान. कुछ लोगों ने इस बारे में मुझे बताया है, कुछ लोग चुप रहते हैं और इस सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त कर रहे हैं. ' डिजाइनर के इस ट्वीट ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री का भी असली चेहरा हमारे सामने रख दिया है. नेपोटिज्म का जहर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, बल्कि तमिल इंडस्ट्री में भी कुछ कलाकार इस जहर का शिकार हो रहे हैं.

There are many a #SushantSingRajput in our tamil film industry who get no payment ,no support,no recognition yet they put a brave front n smile to e camera.few speak 2me few remain silent in pain 2suffer humiliation in a diff. form. To so many such,remember thala Ajith then n now https://t.co/L3wCUZSVVd

— vasuki bhaskar (@vasukibhaskar) June 20, 2020