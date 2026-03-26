शादी कर चुके हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट; 5 साल से कर रहे हैं डेट

Karan Kundrra Tejasswi Prakash Wedding: टीवी के पॉवर कपल कहे जाने वाले करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों चर्चा में हैं. दोनों की मुलाकात सलमान खान के रियालिटी शो ‘बिग बॉस’ पर हुई थी. अब खबर है कि ये कपल शादी कर चुका है.
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Karan Kundrra Tejasswi Prakash Wedding: टीवी के दुनिया के पॉवर कपल कहे जाने वाले करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, खबर है कि दोनों ने सीक्रेट तरीके से शादी कर ली है. बता दें कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की मुलाकात ‘बिग बॉस 15’ में हुई थी. शो के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और बिग बॉस के बाद भी करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का रिश्ता कायम रहा. दोनों लगभग 5 साल से साथ रह रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की चर्चाएं हैं. एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कपल शादी कर चुका है.
इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि करण-तेजस्वी ने सीक्रेट शादी कर ली है. कपल गुपचुप प्राइवेट फंक्शन में परिवार की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गया है. इस पोस्ट में यूजर ने तेजस्वी और करण को बधाई दी है. हालांकि अभी तक इस पोस्ट की पुष्टि नहीं हुई है.
Keep it private until it's permanent
congratulations kkundrra @itsmetejasswi, best wishes for unlocking new chapter of your lives pic.twitter.com/hEKwsfGkmQ
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करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने अभी तक अपनी शादी की इन अटकलों पर रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन इस पोस्ट के बाद से चर्चाएं तेज हैं कि दोनों परिणय सूत्र में बंध गए हैं. हालांकि कुछ समय पहले से दोनों की शादी की खबरें छाई हुई थीं.
करण कुंद्रा और तेजस्वी साथ में 'लाफ्टर शेफ्स' शो में नजर आ रहे हैं. इस शो को भारती सिंह होस्ट कर रही हैं और इसमें अंकिता लोखंडे, अर्जुन बिजलानी, निया शर्मा, सुदेश लेहरी और अली गोनी जैसे कई अन्य सेलेब्रिटीज भी शामिल हैं. यह शो कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होता है.
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