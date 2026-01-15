'मेरी आवाज ही है डिसएडवांटेज...' दमदार आवाज वाले शरद केलकर का छलका दर्द, बोले- बन गई बैरियर

Sharad Kelkar on Limited Project: टेलीविजन से बॉलीवुड में आए एक्टर शरद केलकर को आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. 49 साल के इस हैंडसम हंक ने ना केवल अपनी एक्टिंग बल्कि दमदार आवाज के बल पर ऐसी-ऐसी फिल्मों में काम किया जिसने इतिहास रच दिया. फिर चाहे वो 'बाहुबली' हो या फिर प्रभास की 'आदिपुरुष' . इनकी दमदार और भारी आवाज ने कई किरदारों को अमर कर दिया. लेकिन, अपनी इसी आवाज को लेकर उन्हें कई बार लिमिटेड प्रोजेक्ट मिलते हैं. इसी को लेकर एक्टर ने खुलकर बात की.

आवाज की वजह से किया गया टाइपमकास्ट

शरद केलकर की आवाज आइकॉनिक बन गई है. खासतौर पर लॉर्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को लेकर. इनकी आवाज खासतौर पर साउथ की फिल्मों की हिंदी रीमेक में सुनाई देती है. लेकिन, समय के साथ एक्टर को ऐसा लगने लगा है कि अपनी इसी आवाज की वजह से उन्हें टाइपकास्ट किया जा रहा है.

आवाज बन गई बैरियर

पीटीआई से बात करते हुए एक्टर ने कहा- 'कई बार मेरी आवाज एक बैरियर जैसी हो गई है. लोग आवाज सुनते ही मेरे किरदार को समझ जाते हैं. लोगों को लगता है मेरी आवाज मेरा असेट है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. ये एक डिसएडवांटेज है. क्योंकि कुछ किरदार ऐसे हैं जो लोग ऑफर ही नहीं करते.'

सिंपल किरदार देने से बचते हैं लोग

केलकर ने आगे कहा कि 'कई बार लोग अगर मुझे कोई सिंपल किरदार ऑफर करना चाहते हैं तो वो ये सोच कर नहीं करते कि उसकी आवाज ऐसी है कि वो एक कॉमन मैन की तरह कैसे साउंड होगा. शरद केलकर हाल ही में इमरान हाशमी की फिल्म 'तस्करी:द स्मगलर वेब' में निगेटिव रोल प्ले किया है. ऐसे में अपने किरदार को लेकर शरद ने कहा कि अगर आप किसी एक्टर से पूछेंगे कि वो कैसा रोल करना चाहता है तो वो आपको जवाब में विलेन ही कहेगा.' आपको बता दें,'तस्करी: द स्मगलर वेब' 7 एपिसोड की है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है. ये सीरीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले तस्करी नेटवर्क को दिखाती है.