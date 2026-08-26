'महाकाली' में अक्षय खन्ना का दमदार 'शुक्राचार्य' अवतार, फैन हुए प्रभास-ऋषभ शेट्टी; बोले-बेहद पावरफुल!

आरकेडी स्टूडियोज़ द्वारा भव्य स्तर पर बनाई जा रही फिल्म 'महाकाली' की पहली झलक सामने आने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है. फिल्म में जबरदस्त विजुअल्स के साथ पौराणिक कहानी की झलक देखने को मिली है. हाल ही में प्रभास और ऋषभ शेट्टी ने भी फिल्म की झलक की तारीफ की.
दोनों ने खास तौर पर अक्षय खन्ना और श्रीया रेड्डी की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की सराहना की है. दोनों ने खास तौर पर अक्षय खन्ना के दमदार शुक्राचार्य अवतार और श्रिया रेड्डी की प्रभावशाली मौजूदगी की सराहना की है.
प्रभास ने सोशल मीडिया पर फिल्म की झलक शेयर करते हुए निर्देशक प्रशांत वर्मा और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी साथ ही लिखा, 'डियर प्रशांत वर्मा को बधाई और 'महाकाली' की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं. अक्षय खन्ना जी और श्रिया रेड्डी झलक में बेहद शानदार लग रहे हैं.'
प्रभास के अलावा कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ''महाकाली' में शुक्राचार्य के युद्ध की पुकार बेहद शक्तिशाली और गूंजदार है.' इन शब्दों के साथ उन्होंने भी प्रशांत वर्मा और फिल्म की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी हैं.
बता दें कि फिल्म की पहली झलक में अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य अवतार सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बनकर उभरा है. असुरों के गुरु के रूप में उनका उग्र, प्रभावशाली और रहस्यमयी अंदाज दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. इसी के साथ उनका शानदार ट्रांसफॉर्मेशन और किरदार के इर्द-गिर्द रचा गया रहस्य धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.
इसके अलावा फिल्म की पहली झलक में 'महाकाली' की विशाल और भव्य दुनिया की भी झलक दर्शकों को देखने को मिली है. ऐसे में शानदार विज़ुअल्स, विस्तृत वर्ल्ड-बिल्डिंग और भव्य सिनेमाई प्रस्तुति के साथ न सिर्फ यह इसे एक बड़े पौराणिक महाकाव्य के रूप में स्थापित करती है, बल्कि श्रिया रेड्डी की दमदार मौजूदगी भी कहानी में और अधिक रहस्य और आकर्षण को जोड़ती है.
फिलहाल प्रभास और ऋषभ शेट्टी जैसी बड़ी हस्तियों से मिली सराहना ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. ‘हनु-मान’ की सफलता के बाद प्रशांत वर्मा अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स (PVCU) को आगे बढ़ाते हुए ‘महाकाली’ के जरिए भारतीय पौराणिक कथाओं को और भी भव्य स्तर पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं.
आरके दुग्गल द्वारा प्रस्तुत और रिवाज़ रमेश दुग्गल द्वारा आरकेडी स्टूडियोज़ के बैनर तले निर्मित ‘महाकाली’ का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लूरू ने किया है. फिल्म में अक्षय खन्ना, श्रिया रेड्डी, भूमि शेट्टी, रोहित सराफ समेत कई प्रमुख कलाकार नज़र आनेवाले हैं. यह फिल्म 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.