साल 2015 में साउथ के जाने-माने डायरेक्टर एस एस राजामौली ने एक्शन-फैंटेसी फिल्म 'बाहुबली: द बिगनिंग' को सिनेमाघरों के पर्दे पर उतारा. उन्होंने इस फिल्म में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को कास्ट किया और एक दमदार कहानी को शानदार तरीके से दिखाया. राजामौली को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, जिस पर उनकी मेहनत खरी उतरी. वहीं इस फिल्म के बाद उन्होंने आगे कि कहानी को बढ़ाते हुए महज दो साल बाद दूसरा भाग 'बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन'को रिलीज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया. इस फ्रेंचाइजी ने एस एस राजामौली को रातोंरात एक सफल निर्देशक के रूप में पेश किया. वहीं फिल्म के मुख्य कलाकार डॉर्लिंग प्रभास को भी सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल कर दिया.
'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' की सफलता के बाद एसएस राजामौली एक 2डी एनिमिटेड मूवी लेकर आए, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया. वहीं 2डी एनिमिटेड मूवी के बाद उन्होंने दोनों फिल्मों को मिलाकर 'बाहुबली द एपिक' (Baahubali The Epic) बनाया है, जो 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ये फिल्म 'बाहुबली 3' नहीं थी. खुद राजामौली ने इस बात को साफ किया था उन्होंने कहा था कि ये एक एनिमेटेड मूवी होगी और बाहुबली 3 अलग फिल्म बनेगी. 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' उसी यूनिवर्स में बनी एक फुल-लेंथ एनिमेटेड फिल्म थी, जो अमेजन पर एक 2D एनिमेटेड शो के तौर पर लॉन्च किया था.
एस एस राजामौली की 'बाहुबली' ने इंडियन सिनेमा की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी और अब ये फ्रैंचाइजी फिर से खबरों में छाई हुई है. लेकिन इस बार चर्चा किसी सीक्वल या थिएटर में दोबारा रिलीज होने की वजह से नहीं हो रही है. बल्कि मेकर्स ने 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' नाम के एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है, जो ओटीटी पर रिलीज होगी. लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर फैंस के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या ये कहानी क्या है और क्या है तीसरा पार्ट है?.
'बाहुबली: द टॉर्च बियरर' के मेकर्स की ओर से इस प्रोजेक्ट के फॉर्मेट के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. लेकिन इसके टाइटल और प्रोमोशनल मटीरियल को देखकर कई फैंस को लग रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज हो सकती है, जिसमें 'बाहुबली' फिल्मों के बनने की कहानी, बीटीएस और उनकी लंबे समय तक बनी रहने वाली विरासत के बारे में बताया जाएगा. अगर फैंस का ये अंदाजा सही निकलता है, तो ऑडियंस को ये जानने का मौका मिल सकता है कि ये फ्रैंचाइजी कैसे बनी, इसे बनाने में क्या-क्या मुश्किलें आईं और इन फिल्मों ने इंडियन सिनेमा की ग्लोबल पहुंच पर कैसे और क्या असर डाला.
'द टॉर्चबियरर' को लेकर सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक हर जगह बातें की जा रही हैं और फैंस बेसब्री से इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. 'बाहुबली: द टॉर्च बियरर' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 26 जून को रिलीज होगी. लेकिन इस बीच 'बाहुबली: द एपिक' को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब इसका तेलुगु वर्जन रिलीज होगा.