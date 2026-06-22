साल 2015 में साउथ के जाने-माने डायरेक्टर एस एस राजामौली ने एक्शन-फैंटेसी फिल्म 'बाहुबली: द बिगनिंग' को सिनेमाघरों के पर्दे पर उतारा. उन्होंने इस फिल्म में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को कास्ट किया और एक दमदार कहानी को शानदार तरीके से दिखाया. राजामौली को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, जिस पर उनकी मेहनत खरी उतरी. वहीं इस फिल्म के बाद उन्होंने आगे कि कहानी को बढ़ाते हुए महज दो साल बाद दूसरा भाग 'बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन'को रिलीज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया. इस फ्रेंचाइजी ने एस एस राजामौली को रातोंरात एक सफल निर्देशक के रूप में पेश किया. वहीं फिल्म के मुख्य कलाकार डॉर्लिंग प्रभास को भी सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल कर दिया.