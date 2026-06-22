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'बाहुबली' के बाद फिर इतिहास रचेंगे प्रभास और एसएस राजामौली, काम करेगा ये मास्टरप्लान! क्या होगी 'द टॉर्चबियरर' की कहानी?

साल 2015 में जब 'बाहुबली द बिगनिंग' रिलीज नहीं हुई थी, किसी को नहीं मालूम था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी. वहीं इसके बाद दूसरे भाग 'बाहुबली 2' ने खूब गदर मचाया. लेकिन अब एसएस राजामौली इस फ्रेंचाइजी को अलग अंदाज में लेकर आगे बढ़ रहे हैं. जून 2026 के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर Baahubali: The Tourchbearer दस्तक देने वाली है. आइए जानते हैं कि क्या है इसकी कहानी

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 22, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:13 PM IST
'बाहुबली' के बाद फिर इतिहास रचेंगे प्रभास और एसएस राजामौली, काम करेगा ये मास्टरप्लान! क्या होगी 'द टॉर्चबियरर' की कहानी?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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