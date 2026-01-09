Advertisement
क्या 'राज साब' से तोड़ पाएंगे प्रभास अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड? बाहुबली-2 नहीं… इस मूवी ने ओपनिंग डे पर कमाए थे 900000000 करोड़!

क्या ‘राज साब’ से तोड़ पाएंगे प्रभास अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड? बाहुबली-2 नहीं… इस मूवी ने ओपनिंग डे पर कमाए थे 900000000 करोड़!

प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘द राजा साब’ आज पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं और पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. वहीं एक्टर की फिल्म को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर कमाल के रिएक्शन दे रहे हैं. लेकिन इस क्या आप जानते हैं कि प्रभास की किस फिल्म ने अब तक ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई की थी? आइए जानते हैं.  

 

Jan 09, 2026
क्या ‘राज साब’ से तोड़ पाएंगे प्रभास अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड? बाहुबली-2 नहीं… इस मूवी ने ओपनिंग डे पर कमाए थे 900000000 करोड़!

‘डार्लिंग’ नाम से फेमस एक्टर प्रभास की फिल्में जब -जब सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं तब-तब सोशल मीडिया पर फैंस के बीच एक अलग माहौल देखने को मिलता है. अब कुछ ऐसा ही हुआ है उनकी हालिया रिलीज फिल्म ‘द राजा साब’ के साथ. फिल्म कल्कि के बाद एक्टर की ये पहली फिल्म है, जो थिएटर में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने पहले ही दिन रिलीज होते ही कुछ घंटों में लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो कि अच्छी ओपनिंग मानी जा रही है. 

पहले ही दिन इस फिल्म ने तोड़े रिकॉर्ड 
प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ से पहले उनकी रिकॉर्ड ब्रेक मूवी ‘सालार’ ने साल 2023 में पहले दिन 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर पिछले कई रिकॉर्ड को तोड़ा था. वहीं एक्टर की मोस्ट पॉपुलर फिल्म ‘बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन’ ने ओपनिंग डे पर साल 2017 में लगभग 41 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जिसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था. इस फिल्म के पहले भाग ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई की थी. 

क्या ‘धुंरधर’ का तूफान शांत कर देगी ‘द राजा साब’?
5, दिसंबर 2025 से हिंदी और साउथ इंडस्ट्री में रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का तूफान सिनेमाघरों को घेरे हुए था, जिसमें कई फिल्म आई और कब चली गईं, किसी को पता नहीं चला. लेकिन प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ के रिलीज होने से ‘धुरंधर’ का तूफान कुछ थमता हुआ नजर आ रहा है. मगर अब देखना ये होगा की ‘डार्लिंग’ प्रभास इस तूफान को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे या नहीं. 

फिल्म के अन्य सितारे
प्रभास की ‘द राजा साब’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें रोमांस का तड़का भी लगेगा. इस फिल्म में प्रभास के साथ एक्ट्रेस मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, निद्धि अग्रवाल, कियारा आडवाणी, संजय दत्त, बोमन ईरानी, ब्रह्मानंद और जरीन बाहव हैं. वहीं बात करें कियारा आडवाणी के साउथ प्रोजेक्ट की तो वो जल्द ही ‘केजीएफ’ स्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक द फेयरी टेल फॉर ग्रोअनअप्स’ में दिखाई देंगी, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है.

Jyoti Rajput

The Raja Saab Prabhas salaar first day collection

