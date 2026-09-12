मारकर दिखाओ... प्रभास की Spirit पर मचा घमासान! प्रणय रेड्डी वांगा ने क्रिटिक्स को दी खुली चुनौती

संदीप रेड्डी वांगा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है. प्रभास और तृप्ति डिमरी स्टारर इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच पहले से ही काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. लेकिन अब इससे जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है. फिल्म निर्माता प्रणय रेड्डी वांगा, जो निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के भाई हैं, ने फिल्म क्रिटिक्स को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने फिल्म की रिलीज से पहले ही माहौल गर्म कर दिया है. प्रणय ने क्रिटिक्स को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो वो 'स्पिरिट' के रिलीज होने के बाद अपनी रीव्यूज से फिल्म को बर्बाद करके दिखाएं. उनका ये बयान सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में चर्चा का टॉपिक बन गया है.