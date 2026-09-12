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मारकर दिखाओ... प्रभास की Spirit पर मचा घमासान! प्रणय रेड्डी वांगा ने क्रिटिक्स को दी खुली चुनौती

Pranay Reddy Vanga On Spirit: 'बाहुबली' स्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है. ये फिल्म प्रभास और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की पहली पार्टनरशिप है, जिससे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. फिल्म में तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं. वहीं हाल ही में इस फिल्म से जुड़ा निर्देशक का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 12, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:19 AM IST
मारकर दिखाओ... प्रभास की Spirit पर मचा घमासान! प्रणय रेड्डी वांगा ने क्रिटिक्स को दी खुली चुनौती

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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