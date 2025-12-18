प्रभास की हीरोइन निधि अग्रवाल के भीड़ ने खींचे कपड़े, एक्शन में पुलिस, मॉल और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ केस दर्ज

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडप्रभास की हीरोइन निधि अग्रवाल के भीड़ ने खींचे कपड़े, एक्शन में पुलिस, मॉल और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ केस दर्ज

Prabhas की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ हैदराबाद में ऐसी घटना हो गई है कि वीडियो मिनटों में वायरल हो गया. इस वीडियो को देखकर लोगों के होश उड़ गए. ऐसे में अब पुलिस एक्शन में आई. मॉल और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:56 PM IST
निधि अग्रवाल
Nidhhi Agerwal Gets Mobbed: प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'द राजा साहब' में उनके अपोजिट एक्ट्रेस निधि अग्रवाल है. निधि हाल में हैदराबाद में एक इवेंट में पहुंची थीं. जहां पर उन्हें देखकर भीड़ बेकाबू हो गई. ऐसे में एक्ट्रेस किसी तरह से वहां से खुद को बचाकर बाहर निकलीं. इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई. ये इवेंट हैदराबाद को लुलू मॉल में हो रहा था. ऐसे में पुलिस ने मॉल और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस ने इस बारे में पीटीआई से बात करते हुए कहा कि 'ये केस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और मॉल के खिलाफ दर्ज किया है. क्योंकि बिना किसी परमीशन के इस इवेंट को किया गया.' बुधवार को हुए इस इवेंट में भारी संख्या में लोग मॉल पहुंच गए. जिसके बाद एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए लोग बेकाबू हो गए और सिक्योरिटी अरेंजमेंट ना होने की वजह से हसीना का खुद सही सलामत इवेंट से बाहर निकालना मुश्किल हो गया. 

जान बचानकर निकलीं एक्ट्रेस

'द राजा साहब' फिल्म का गाना मॉल में शाम 5 बजे रिलीज किया जाना था. लेकिन, काफी डिले हो गया. जिसकी वजह से मॉल में फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई. सोशल मीडिया पर निधि अग्रवाल का वीडियो जिस जिसने भी देखा वो हैरान रह गया. एक्ट्रेस संग सेल्फी क्लिक करने के लिए फैंस इतनी बेकाबू हो गई कि निधि का वहां से खुद को निकालना मुश्किल हो गया. एक्ट्रेस के चेहरे पर खौफ और परेशानी दोनों नजर आ रही है. 

 

प्रभास की हीरोइन पर टूट पड़ी फैंस की भीड़, हलक में अटकी एक्ट्रेस की सांसें, आस-पास नहीं थी कोई सिक्योरिटी, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

फैंस का फूटा गुस्सा
भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी कि एक्ट्रेस के कपड़े भी उधर उधर हो गए थे. वीडियो में निधि अपनी ड्रेस संभालते हुए भी नजर आई. मॉल का वीडियो वायरल होते ही एक्ट्रेस के फैंस अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक्ट्रेस का इवेंट से निकलकर अपनी कार तक पहुंचने में कितनी दिक्कत हो रही है. कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि एक्ट्रेस का ऐसा हाल देखकर सांसें अटक गईं. आपको बता दें, 'द राजा साहब' फिल्म में प्रभास के साथ निधि अग्रवाल और मालविका मोहनन नजर आएंगी. ये फिल्म अगले साल 9 जनवरी को रिलीज होगी. 

 

