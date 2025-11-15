Film Fauji: फौजी के पोस्टर में प्रभास का दिखा इंटेंस लुक, एक नहीं दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म, ‘पुष्पा’ को भी देगी मात!

Film Fauji: अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा’ को मैत्री मूवी मेकर्स ने बनाया था, जिसके दोनों भाग बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे थे. वहीं अब मेकर्स एक और बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं, जो ‘पुष्पा द रूल’ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी. इस फिल्म में ‘बाहुबली’ और ‘कल्कि’ स्टार प्रभास दिखाई देंगे. वहीं इन दिनों प्रभास हनु राघवपुडी की मच अवेटेड फिल्म ‘सीता रामम’ की शूटिंग में बिजी हैं, जो कि लगातार फैंस के बीच चर्चा में बनी हुई है. प्रभास फिल्म फौजी में एक जवान के रूप में नजर आने वाले हैं. वहीं इस फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में मैत्री मूवी प्रोडक्शन द्वारा की गई है.

फिल्म ‘फौजी’ दो भाग में होगी रिलीज

प्रभास की फिल्म ‘फौजी’ के मेकर्स ने हाल ही में इस फिल्म का दमदार और सस्पेंस से भरपूर पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें प्रभास काफी इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं. वहीं मेकर्स ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि फिल्म ‘फौजी’ को एक नहीं बल्कि दो भाग में बांटा गया है और इसे अलग-अलग तारीख पर रिलीज किया जाएगा. प्रभास की फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘फौजी’ के बारे में बात करते हुए निर्देशक हनु राघवपुडी ने कहा, ‘हम इस फिल्म में प्रभास की एक अलग दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, और इसका दूसरा भाग एक नए आयाम की खोज करेगा. हमारी फिल्म के पहले भाग में इतना बड़े स्तर का कंटेंट है ऐसी कहानियां जिनका अंत दुखद हुआ है. पर सच्चाई में किसी और परी-कथा जैसी हो सकती थी. मैंने इसमें कुछ रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट भी एड किए हैं, जिनसे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली है.’