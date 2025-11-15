Advertisement
trendingNow13005074
Hindi Newsबॉलीवुड

Film Fauji: फौजी के पोस्टर में प्रभास का दिखा इंटेंस लुक, एक नहीं दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म, ‘पुष्पा’ को भी देगी मात!

Film Fauji: अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ‘पुष्पा’ और ‘पुष्पा 2’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स फैंस के लिए अब एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं. ‘पुष्पा’ फिल्म की टीम फिर से एक बड़ा धमाका करने वाली है, जिसमें 'बाहुबली' स्टार प्रभास नजर आएंगे. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 15, 2025, 04:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Film Fauji: फौजी के पोस्टर में प्रभास का दिखा इंटेंस लुक, एक नहीं दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म, ‘पुष्पा’ को भी देगी मात!

Film Fauji: अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा’ को मैत्री मूवी मेकर्स ने बनाया था, जिसके दोनों भाग बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे थे. वहीं अब मेकर्स एक और बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं, जो ‘पुष्पा द रूल’ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी. इस फिल्म में ‘बाहुबली’ और ‘कल्कि’ स्टार प्रभास दिखाई देंगे. वहीं इन दिनों प्रभास हनु राघवपुडी की मच अवेटेड फिल्म ‘सीता रामम’ की शूटिंग में बिजी हैं, जो कि लगातार फैंस के बीच चर्चा में बनी हुई है. प्रभास फिल्म फौजी में एक जवान के रूप में नजर आने वाले हैं. वहीं इस फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में मैत्री मूवी प्रोडक्शन द्वारा की गई है. 

 

फिल्म ‘फौजी’ दो भाग में होगी रिलीज
प्रभास की फिल्म ‘फौजी’ के मेकर्स ने हाल ही में इस फिल्म का दमदार और सस्पेंस से भरपूर पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें प्रभास काफी इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं. वहीं मेकर्स ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि फिल्म ‘फौजी’ को एक नहीं बल्कि दो भाग में बांटा गया है और इसे अलग-अलग तारीख पर रिलीज किया जाएगा. प्रभास की फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

 

फिल्म के बारे में
फिल्म ‘फौजी’ के बारे में बात करते हुए निर्देशक हनु राघवपुडी ने कहा, ‘हम इस फिल्म में प्रभास की एक अलग दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, और इसका दूसरा भाग एक नए आयाम की खोज करेगा. हमारी फिल्म के पहले भाग में इतना बड़े स्तर का कंटेंट है ऐसी कहानियां जिनका अंत दुखद हुआ है. पर सच्चाई में किसी और परी-कथा जैसी हो सकती थी. मैंने इसमें कुछ रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट भी एड किए हैं, जिनसे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली है.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

film faujiPrabhas

Trending news

क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत