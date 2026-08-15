/आजादी जश्न बनने से पहले एक जंग थी... प्रभास की ‘फौजी’ का नया पोस्टर OUT, स्वतंत्रता दिवस पर दिखा देशभक्ति का दमदार अंदाज

साउथ सुपरस्टार प्रभास आज सिर्फ साउथ सिनेमा के स्टार नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं. उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि देशभर की ऑडियंस उनकी हर नई फिल्म पर नजर रखती है. अब प्रभास अपनी मोस्टअवेटेड और मोस्ट पॉपुलर फिल्म ‘फौजी’ को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. इस फिल्म को हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में तैयार किया जा रहा है, जिसे उनके करियर की एक अलग कहानी कहा जा रहा है. फिल्म में प्रभास का गंभीर और दमदार अवतार पहले ही ऑडियंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर चुका है, इसी बीच मेकर्स ने फैंस को आज एक और सरप्राइज दे दिया है.
देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘फौजी’ के मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया है. पोस्टर को देखकर साफ है कि फिल्म की कहानी देश, उसके इतिहास और आजादी के संघर्ष से जुड़ी हुई है. इसमें उन जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के जज्बे को याद किया गया है, जिन्होंने देश के बेहतर कल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया.
स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर पोस्टर रिलीज करना भी फिल्म की थीम से काफी अच्छी तरह जुड़ता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर पोस्टर को लेकर फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई है. आज हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस खुशी और गर्व का दिन है, लेकिन इस आजादी के पीछे लंबा संघर्ष, त्याग और अनगिनत कुर्बानियां छिपी हैं. 'फौजी' का नया पोस्टर इसी भावना को सामने लाता है. फिल्म की टीम ने पोस्टर के साथ लिखा, 'आजादी जश्न बनने से पहले एक जंग थी! हर उस फौजी के जज्बे को सलाम, जिसने हमारे कल के लिए लड़ाई लड़ी.'
मेकर्स ने इस मैसेज से उन वीरों को सम्मान दिया गया है, जिनकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले पा रहे है. पोस्टर और मैसेज दोनों मिलकर फिल्म के देशभक्ति वाले भाव को मजबूत करते हैं. 'फौजी' में प्रभास को अब तक के उनके कई फेमस किरदारों से बिल्कुल अलग अंदाज में देखने की उम्मीद की जा रही है.
'फौजी' की कहानी में प्रभास का लुक और गंभीर स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस के बीच लगातार चर्चा का टॉपिक बना हुआ है. हनु राघवपुड़ी अपने अलग कहानी कहने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में प्रभास और उनके निर्देशन का कॉम्बिनेशन भी खास माना जा रहा है. फिल्म से जुड़ी हर छोटी अपडेट के साथ फैंस की उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं. स्वतंत्रता दिवस पर सामने आया 'फौजी' का ये पोस्टर सिर्फ फिल्म का प्रमोशनल अपडेट नहीं, बल्कि देश के लिए लड़ने वाले वीरों को सम्मान देने की कोशिश भी नजर आता है.
फिल्म के पोस्टर ने रिलीज होते ही फिल्म को लेकर माहौल और गर्म कर दिया है. प्रभास की पॉपुलैरिटी, हनु राघवपुड़ी का निर्देशन और देशभक्ति से जुड़ी कहानी इन तीनों का मेल ‘फौजी’ को लेकर उम्मीदें काफी ऊंची कर रहा है. अब फैंस को इंतजार है कि बड़े पर्दे पर प्रभास इस नए और दमदार अवतार में किस तरह नजर आते हैं.