/आजादी जश्न बनने से पहले एक जंग थी... प्रभास की ‘फौजी’ का नया पोस्टर OUT, स्वतंत्रता दिवस पर दिखा देशभक्ति का दमदार अंदाज

साउथ सुपरस्टार प्रभास आज सिर्फ साउथ सिनेमा के स्टार नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं. उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि देशभर की ऑडियंस उनकी हर नई फिल्म पर नजर रखती है. अब प्रभास अपनी मोस्टअवेटेड और मोस्ट पॉपुलर फिल्म ‘फौजी’ को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. इस फिल्म को हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में तैयार किया जा रहा है, जिसे उनके करियर की एक अलग कहानी कहा जा रहा है. फिल्म में प्रभास का गंभीर और दमदार अवतार पहले ही ऑडियंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर चुका है, इसी बीच मेकर्स ने फैंस को आज एक और सरप्राइज दे दिया है.