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आजादी जश्न बनने से पहले एक जंग थी... प्रभास की ‘फौजी’ का नया पोस्टर OUT, स्वतंत्रता दिवस पर दिखा देशभक्ति का दमदार अंदाज

Film Fauji New Poster Out: जहां आज हर कोई आजादी के जश्न में डूबा हुआ है और चारों ओर रंगों की बरसात देखने को मिल रही है. वहीं साउथ एक्टर प्रभास ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'फौजी' का नया पोस्ट रिलीज कर दिया है, जिसमें आजादी से पहले की झलक नजर आ रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 15, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:15 PM IST
आजादी जश्न बनने से पहले एक जंग थी... प्रभास की ‘फौजी’ का नया पोस्टर OUT, स्वतंत्रता दिवस पर दिखा देशभक्ति का दमदार अंदाज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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