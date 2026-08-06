प्रदीप रावत के आखिरी लम्हों को याद कर इमोशनल हुए बेटे विक्रामादित्य, बोले- डॉक्टर दे रहे थे सीपीआर

प्रदीप रावत हिंदी फिल्मों से लेकर साउथ फिल्मों में विलेन का किरदार निभा चुके हैं. साउथ सिनेमा में वह विलेन के किरदार में नजर आए हैं. पर्दे पर उनका विलेन किरदार हिट रहा था. क्या आप जानते हैं प्रदीप रावत ने अपने करियर की शुरूआत साल 1988 में बीआर चोपड़ा की महाभारत में अश्वत्थामा के छोटे से रोल से किया था. उसके बाद उन्होंने कई छोटे रोल किए थे. राजामौली की फिल्म सये में उनके किरदार से उन्हें फेम मिला था. इस फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल किया था. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. साल 2004 में एक्टर प्रदीप को बेस्ट विलेन का अवॉर्ड भी मिला था. बॉलीवुड में प्रदीप तीनों बडे खान के साथ काम कर चुके हैं. आमिर खान की फिल्म गजनी में भी वह विलेन के किरदार में नजर आए थे.