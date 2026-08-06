प्रदीप रावत के आखिरी लम्हों को याद कर इमोशनल हुए बेटे विक्रामादित्य, बोले- डॉक्टर दे रहे थे सीपीआर

पॉपुलर एक्टर प्रदीप रावत का निधन हो गया. 5 अगस्त को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ. दिवंगत एक्टर के बेटे विक्रमादित्य पिता को याद करके रो पड़े. बेटे ने बताया है कि बीमार पड़ने के बाद वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर को लगा कि उनके पेट में इंफेक्शन है या फिर कुछ और समस्या हो सकती है. डॉक्टर ने एक्टर को दवाई लेकिन किसी का भी असर नहीं हुआ है. ब्लड टेस्ट में सामने आया है कि एक्टर कि व्हाइट ब्लड काउंट बहुत ही ज्यादा है. ऐसे में डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें ब्लड कैंसर हो सकता है.
विक्रामादित्य जैसे ही हमे पता चला कि पापा को ब्लड कैंसर है. हम बिखर गए. वह काफी सीरियल और दुर्लभ कैंसर था. दो महीने पहले टेस्ट करवाया था. उस टेस्ट में सबकुछ नॉर्मल था लेकिन जो भी कुछ हुआ है वह इन डेढ़ महीने के दौरान हुआ.
बेटे ने पिता क आखिरी पल को याद करते हुए बताया है कि हम ICU के बाहर थे. सभी डॉक्टर अंदर थे. मैंने दरवाजा ओपन किया और देखा कि सभी डॉक्टर पापा को सीपीआर दे रहे हैं. मुझे समझ में आ गया. मां ने भी रोना शुरू कर दिया. इस दुख के समय में बेटे ने सभी लोगों के लिए शुक्रिया अदा किया कि उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोग आए.
प्रदीप रावत हिंदी फिल्मों से लेकर साउथ फिल्मों में विलेन का किरदार निभा चुके हैं. साउथ सिनेमा में वह विलेन के किरदार में नजर आए हैं. पर्दे पर उनका विलेन किरदार हिट रहा था. क्या आप जानते हैं प्रदीप रावत ने अपने करियर की शुरूआत साल 1988 में बीआर चोपड़ा की महाभारत में अश्वत्थामा के छोटे से रोल से किया था. उसके बाद उन्होंने कई छोटे रोल किए थे. राजामौली की फिल्म सये में उनके किरदार से उन्हें फेम मिला था. इस फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल किया था. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. साल 2004 में एक्टर प्रदीप को बेस्ट विलेन का अवॉर्ड भी मिला था. बॉलीवुड में प्रदीप तीनों बडे खान के साथ काम कर चुके हैं. आमिर खान की फिल्म गजनी में भी वह विलेन के किरदार में नजर आए थे.