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प्रदीप रावत के आखिरी लम्हों को याद कर इमोशनल हुए बेटे विक्रामादित्य, बोले- डॉक्टर दे रहे थे सीपीआर

एक्टर प्रदीप रावत का 4 अगस्त 74 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर ब्लड कैंसर से जुझ रहे थे. एक्टर ने बेटे विक्रमादित्य ने पिता के आखिरी पल को याद करके इमोशनल हो गए .

Written ByShilpa
Published: Aug 06, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:35 AM IST
प्रदीप रावत के आखिरी लम्हों को याद कर इमोशनल हुए बेटे विक्रामादित्य, बोले- डॉक्टर दे रहे थे सीपीआर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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