जवानी में 6 महीने तक भाईजान के घर में रहे थे 'गजनी', अंतिम संस्कार पर सलमान खान का इमोशनल पोस्ट वायरल

एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया. प्रदीप रावत कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके थे. उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में विलेन के रोल के लिए जाना जाता है. प्रदीप रावत बॉलीवुड में तीनों खान के साथ काम कर चुके थे. 5 जुलाई 2026 को एक्टर का अंतिम संस्कार किया गया. उनके अंतिम संस्कार में बी टाउन के बड़े स्टार भी शामिल हुए. सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक्टर संग फोटो शेयर कर लिखा- भाई तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले.
सलमान खान ने फिल्म बागी: ए रिबेल फॉर लव का पुराना सीन शेयर किया. इस फिल्म में सलमान खान और प्रदीप ने साथ में काम किया है. फिल्म के सीन की फोटो शेयर करते हुए भाईजान ने लिखा कि भाई आपके साथ कई अच्छे पल बिताए, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे. सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
दिवंगत एक्टर प्रदीप रावत ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म 'बागी' 1990 के समय सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी. अच्छी दोस्ती होने के बाद प्रदीप सलमान खान के घर पर लगभग 4 से 6 महीने तक रहे थे. इंटरव्यू में प्रदीप ने बताया है कि सलमान खान उनका काफी ख्याल रखते थे. उनके साथ ही खाना खाते थे उनके साथ वर्कआउट करते थे. सलमान के घर पर ही नहाना, सोना होता है. इतना ही नहीं वह सलमान खान के साथ बैंक तक जाते थे. बाद में प्रदीप ने सलमान खान का घर छोड़ दिया. उनको लगा कि इतनी लग्जरी और आराम वाली लाइफ से उनके करियर पर असर ना पड़ जाए.
प्रदीप रावत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल महाभारत से की थी. वह बीआर चोपड़ा की महाभारत में अश्वत्थामा के छोटे से किरदार में नजर आए थे. इसके बाद उन्होंने कई छोटो-मोटे रोल किए. बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा में उन्होंने कई किरदार को पर्द पर निभाया, लेकिन उन्हें पहचान विलेन के किरदार से मिली है. साउथ की फिल्मों में उन्हें विलेन किरदार हिट रह चुके हैं.