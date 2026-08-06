Add Zee Business As A Preferred Source
App

जवानी में 6 महीने तक भाईजान के घर में रहे थे 'गजनी', अंतिम संस्कार पर सलमान खान का इमोशनल पोस्ट वायरल

प्रदीप रावत के निधन पर सलमान खान ने दुख जताया है. एक्टर ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरी पर पुरानी फोटो शेयर की है. 90 के दशक में प्रदीप रावत सलमान खान के घर 6 महीने तक रह चुके थे.

Written ByShilpa
Published: Aug 06, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:00 AM IST
जवानी में 6 महीने तक भाईजान के घर में रहे थे 'गजनी', अंतिम संस्कार पर सलमान खान का इमोशनल पोस्ट वायरल

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CUET के बिना DU में एडमिशन? इन दो कॉलेजों में 12वीं के अंकों पर एडमिशन का मौका
2
3
4
5