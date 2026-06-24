Prakash Raj Non Bailable Warrant: हिंदी और साउथ सिनेमा के जाने-माने एक्टर प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों और खुले अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. चाहे सोशल मीडिया हो या कोई बड़ा इवेंट, वो अपनी बात रखने से कभी पीछे नहीं हटते. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. प्रकाश राज अपने किसी बयान की वजह से नहीं, बल्कि एक बड़ी कानूनी मुसीबत के चलते सुर्खियों में आ गए हैं. बेंगलुरु की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है. अदालत के इस फैसले के बाद से इंडस्ट्री से लेकर हर तरफ खलबली मच गई है.
हर कोई इस मामले पर लगातार बात कर रहा है. इस कानूनी कार्रवाई ने एक्टर की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं. दरअसल, कोर्ट ने उनके खिलाफ एक ‘गैर-जमानती वारंट’ जारी किया है, जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है. ये पूरा विवाद उनके वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा हुआ है. उन पर आरोप है कि उन्होंने देश के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक से ज्यादा राज्यों के वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं. इस मामले के सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
हालांकि, ये मामला आज का नहीं है, बल्कि साल 2019 का है. उस समय दिलीप कुमार नाम के एक वकील ने बेंगलुरु के हलसूर गेट पुलिस स्टेशन में इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में साफ तौर पर कहा गया था कि प्रकाश राज के पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत चार अलग-अलग राज्यों के वोटर आईडी कार्ड मौजूद हैं. अगर ये बात जांच में सच साबित हो जाती है, तो इसे चुनाव आयोग के नियमों का बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाएगा. कानून कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ एक ही जगह की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है.
एक से ज्यादा जगह पर वोटर आईडी कार्ड रखना पूरी तरह गैर-कानूनी माना जाता है. शिकायत करने वाले वकील का कहना है कि शुरुआत में पुलिस ने उनकी इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पुलिस आयुक्त और खुद चुनाव आयोग से भी मदद मांगी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया. इस मामले की सुनवाई बेंगलुरु की 48वीं एसीजेएम कोर्ट यानी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है.
कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिनेता प्रकाश राज को दो बार समन जारी करके खुद पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन प्रकाश राज दोनों ही बार कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ यह वारंट जारी कर दिया.