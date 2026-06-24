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बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसे ‘सिंघम’ के ‘जयकांत शिकरे’! 7 साल पुराने केस में जारी हुआ गैर-जमानती वारंट; फर्जी वोटर आईडी से जुड़ा मामला

Prakash Raj Non Bailable Warrant: हिंदी और साउथ सिनेमा के जाने-माने अभिनेता प्रकाश राज एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं. उन पर चार अलग-अलग राज्यों में वोटर आईडी कार्ड रखने का गंभीर आरोप लगा है. कोर्ट के बुलाने पर भी जब वो नहीं पहुंचे, तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया है. अब सवाल ये है कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 24, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:56 AM IST
बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसे ‘सिंघम’ के ‘जयकांत शिकरे’! 7 साल पुराने केस में जारी हुआ गैर-जमानती वारंट; फर्जी वोटर आईडी से जुड़ा मामला
Image Credit: Prakash Raj Non Bailable Warrant

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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