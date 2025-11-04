ममूटी की कला की अनदेखी करने पर भड़के प्रकाश राज, बोले- ‘ऐसे नेशनल अवार्ड्स ममूटी के लायक नहीं’

साउथ एक्टर प्रकाश राज ने हाल ही में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल अवार्ड के कंप्रोमाइज होने का बयान दिया है, जिसे सुनकर उनके सह-कलाकार और सोशल मीडिया पर फैंस काफी हैरान हैं कि आखिर एक्टर ने ऐसा क्यों कहा? वहीं उन्होंने ममूटी को लेकर भी बात की. आइए जानते हैं पूरा मामला
Trending Photos
3 नवंबर, 2025 सोमवार की शाम में 55वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल विनर की लिस्ट में ममूटी को ‘ब्रमायुगम’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और ‘मंजुम्मेल बॉयज’ ने भी कई सम्मान जीते. वहीं इस अवार्ड के जूरी मेंबर और एक्टर प्रकाश राज से मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक्टर ममूटी द्वारा सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें नजरअंदाज किए जाने पर सवाल पूछा गया. जिस पर उन्होंने अवार्ड जूरी पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘नेशनल अवार्ड में ऐसा नहीं हो रहा है, और हम इसे देख रहे हैं. जब फाइलों और ढेरों को पुरस्कार मिल रहे हैं! जब इस तरह की जूरी और इस तरह की राष्ट्रीय सरकार... वे मम्मूक्का के लायक नहीं हैं.’
प्रकाश राज ने बिना दखल के लिए फैसला
प्रकाश राज ने कहा, ‘मुझे ये कहने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं कि है कि नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ समझौता किया जाता है. मुझे केरल के जूरी अध्यक्ष होने पर बहुत खुशी है क्योंकि जब उन्होंने मुझे इसके लिए बुलाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अनुभवी और बहारी हो, और हम इसमें दखल नहीं देंगे, और हम आपको सही निर्णय लेने देंगे.’
एक्टर ममूटी को पहले भी मिल चुका है कई बार अवार्ड
आपको बता दें कि एक्टर ममूटी इससे पहले तीन बार बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड जीत हैं. मगर साउथ में भारी मात्रा में मौजूद उनके फैंस हाल ही में उनके काम को नजरअंदाज किए जाने से नाराजगी जताई है. वहीं इस बीच, फिल्म 'ब्रमयुगम' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड, ममूटी ने केरल स्टेट फिल्म अवार्ड में इस कैटेगरी में सातवीं बार अवार्ड जीता है. केरल स्टेट के इस अवार्ड में फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज’ को बेस्ट फिल्म,बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले और एक्टर शोबिन को बेस्ट कैरेक्टर समेत फिल्म को 10 अवार्ड मिले हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.