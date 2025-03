'हम पर मत थोपो अपनी हिंदी भाषा..' पवन कल्याण ने पूछा- 'क्यों डब करते हो फिल्में?', तो तिलमिला उठे प्रकाश राज

Prakash Raj On Pawan Kalyan: हाल ही में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के हिंदी भाषा को लेकर दिए बयान पर सियासी बवाल मच गया है. अब इस मुद्दे में अभिनेता प्रकाश राज भी कूद पड़े हैं. प्रकाश राज ने पवन कल्याण की आलोचना करते हुए हिंदी को दूसरों पर थोपने का आरोप लगाया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'अपनी हिंदी भाषा को हम पर न थोपें. ये किसी भाषा से नफरत की बात नहीं है, बल्कि हमारी मातृभाषा, संस्कृति और आत्म-सम्मान की रक्षा से जुड़ा मामला है. कोई पवन कल्याण को ये समझाए'.

हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद

तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार लगातार केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है. उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति के जरिए हिंदी को जबरन लागू किया जा रहा है. डीएमके नेता भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से भी इसका जवाब दिया जा रहा है. हिंदी भाषा को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में इसे लेकर असहमति देखी जाती रही है.

पवन कल्याण का तमिल नेताओं पर निशाना

पवन कल्याण ने अपनी जन सेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह में तमिलनाडु के नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तमिल नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी तमिल फिल्मों को हिंदी में डब किया जाता है. उन्होंने सवाल उठाया, 'अगर हिंदी भाषा से इतनी दिक्कत है, तो फिर हिंदी डबिंग के जरिए कमाई क्यों की जाती है?'. कल्याण ने तमिलनाडु के राजनेताओं को 'पाखंडी' बताया और कहा कि ये विरोध तर्कसंगत नहीं है.

राज कपूर की होली पार्टी में होती थी छेड़खानी! जब रणधीर कपूर ने खोले थे कई दबे राज; बोले- 'लड़कियों ने आना बंद कर दिया...'

पवन कल्याण ने दिया संस्कृत का उदाहरण

पवन कल्याण ने कहा कि कुछ लोग संस्कृत की भी आलोचना करते हैं, जबकि ये हमारी सबसे पुरानी भाषा है. उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं से सवाल किया, 'वे हिंदी का विरोध क्यों करते हैं? लेकिन जब अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने से पैसा मिलता है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती?'. उन्होंने कहा कि हिंदी का विरोध करने वाले नेता एक तरफ बॉलीवुड से कमाई करना चाहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को अपनाने से इनकार कर रहे हैं.

BREAKING: Few Tamilians are asking not to impose hindi on them, Then don't dub your tamil films into Hindi and release them in northern states

Also, Don't bring technicians/workers from northern states and make them work in tamilnadu - AP Deputy CM #PawanKalyan pic.twitter.com/Rdr3eIX2Op

— Daily Culture (@DailyCultureYT) March 14, 2025