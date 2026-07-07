'प्रलय आएगा', बारिश की वापसी के साथ लौटेगा 'तुंबाड 2' का खौफ; मेकर्स के पोस्ट ने बढ़ाई बेचैन

अगर हिंदी सिनेमा की किसी हॉरर थ्रिलर का सिनेप्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो उसका नाम तुम्बाड 2 है. सोहम शाह स्टारर इस मूवी के पहले पार्ट ने 2024 में री-रिलीज के आधार पर बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करके सफलता हासिल की थी. अब तुम्बाड का सीक्वल चर्चा में है.
बता दें कि तुंबाड ऐसी फिल्म है, जिसने अपनी अलग कहानी और फोकलोर फैंटेसी के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. समय के साथ फिल्म की फैन फॉलोइंग और भी बढ़ती गई और यह एक कल्ट क्लासिक बन गई. इसकी री-रिलीज ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज फिल्म बनी.
अब तुंबाड 2 के लिए प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयार है. उम्मीद है कि इस बार फिल्म पहले से भी बड़े स्केल और शानदार विजन के साथ दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देगी. इसी बढ़ते उत्साह के बीच मेकर्स ने फिल्म के आइकॉनिक बारिश वाले माहौल में रखी स्क्रिप्ट की एक तस्वीर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बारिश तो आपको याद है...इस बार उसकी तबाही महसूस होगी.'
जब तुंबाड पहली बार रिलीज हुई थी, तब फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण उसका माहौल था. लगातार होती बारिश, कीचड़ से भरे रास्ते और रोंगटे खड़े कर देने वाले विजुअल्स सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थे, बल्कि फिल्म की पहचान बन गए थे. इस खास माहौल को पर्दे पर उतारने के लिए मेकर्स ने चार अलग-अलग मानसून में कई साल तक शूटिंग की थी. अब इस नए पोस्ट ने एक बार फिर उसी दुनिया को बड़े पर्दे पर देखने का उत्साह और बढ़ा दिया है.
तुंबाड 2 को अभिनेता और निर्माता सोहम शाह अपनी कंपनी सोहम शाह फिल्म्स के बैनर तले बना रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ दिग्गज निर्माता डॉ. जयंतीलाल गड़ा की पेन स्टूडियोज भी जुड़ी है. फिल्म का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं, जो तुंबाड की इस बहुप्रतीक्षित अगली कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं. आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी पेन स्टूडियोज इस फिल्म को भी भव्य स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी में है. तुंबाड 2 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
'तुम्बाड' पहली बार 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी. तब सिनेमाघरों में यह सुस्त रही. लेकिन बाद में ओटीटी पर इस फिल्म की फैन फॉलोइंग जबरदस्त ढंग से बढ़ी. इसका असर ये हुआ कि 13 सितंबर 2024 को जब इसे री-रिलीज किया गया, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज होकर कमाई के मामले में रिकॉर्ड बना दिया. री-रिलीज होने पर 21 दिनों के अंदर इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड ₹50 करोड़ की ग्रॉस कमाई की. जबकि एक महीने तक सिनेमाघरों में टिकी रही. भारत में इसने री-रिलीज के बाद ₹30.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसने 13 सितंबर को पहले दिन ₹1.60 करोड़ की ओपनिंग ली, जो 2018 में मूल शुरुआती दिन की कमाई से 2.5 गुना ज्यादा थी.