370 बिरयानी विवाद के बाद प्रणीत मोरे करेंगे वापसी, घायल शो का किया ऐलान!

कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में महिला के खिलाफ टिप्पणी की गई थी. इस दौरान प्रणीत मोरे चुप थे जिस वजह से सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ था. कॉमेडियन को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. इसके बाद प्रणीत ने स्टैंड शो से दूरी बना ली थी. विवाद के बाद प्रणीत नए शो घायल से वापसी कर रहे हैं.
प्रणीत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में घायल लिखा हुआ है. कैप्शन में कॉमेडियन ने लिखा जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन इसकी वजह से मैं क्या बनता हू, क्या चुनाव कर सकता हूं. घायल भी इस एक सफर की कहानी है. घायल शो की शुरुआत मुंबई में होगी.
प्रणीत के शो में एक लड़का आता है. जिसका नाम हिमांशु जांगड़ा था. वह शो में अपनी डेट के बारे में बताता है कि, उस लड़के ने बताया था कि उसने डेट पर एक लड़की के लिए 370 रुपये की चिकन बिरयानी खरीदी थी. इसके बाद लड़की ने जब घर छोड़ने की बात की तो उसने बिरयानी वसूलने की बात बताई कैसे उनसे बिरयानी के पैसे वसूल किए. लड़के की घटिया बात पर प्रणीत ने गुस्सा करने की बजाये हंस पड़े. जिस वजह से सोशल मीडिया पर प्रणीत को काफी ट्रोल किया गया.
दरअसल कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने एक ऐसी टिप्पणी दी थी जिसके बाद देशभर में विवाद हो गया था. FIR दर्ज होने के बाद शो के सभी एपिसोड को हटाने पड़ गए थे. विवाद के बाद समय रैना ने फिर से वापसी की है. नेटफ्लिक्स पर समय का नया शो आ रहा है. ऐसे में प्रणीत के नए शो को भी समय रैना के साथ कंपेयर किया जा रहा है.
प्रणीत की वापसी पर कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उनकी वापसी का स्वागत कर रहे हैं. प्रणीत के फैंस ने लिखा भाऊ, आपको वापस देखकर काफी खुशी हो रही है. इस तरह से लोग प्रणीत का सपोर्ट कर रहे हैं. फैंस को उम्मीद है कि प्रणीत एक बार फिर से दर्शकों को एंटरटेन करेंगे.