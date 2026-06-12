स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, उनके शो में शामिल हिमांशु जांगड़ा, डॉ सेजल पवार और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है. अब ध्यान से सुनिएगा. इन सभी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए अश्लील, आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश और शेयर करने का आरोप है. वहीं इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 75(3), 294, 353(2) लगाई गई है. साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 भी लगाई गई है. आरोप है कि प्रणित मोरे के शो के वीडियो में महिलाओं, मृत व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसमें पुलिस का कहना है कि स्टैंड-अप कॉमेडी के नाम पर प्रणित के शो में जो कुछ हुआ वो समाज के नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ है.