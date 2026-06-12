स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, उनके शो में शामिल हिमांशु जांगड़ा, डॉ सेजल पवार और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है. अब ध्यान से सुनिएगा. इन सभी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए अश्लील, आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश और शेयर करने का आरोप है. वहीं इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 75(3), 294, 353(2) लगाई गई है. साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 भी लगाई गई है. आरोप है कि प्रणित मोरे के शो के वीडियो में महिलाओं, मृत व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसमें पुलिस का कहना है कि स्टैंड-अप कॉमेडी के नाम पर प्रणित के शो में जो कुछ हुआ वो समाज के नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ है.
महाराष्ट्र पुलिस ने प्रणित मोरे को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी प्रणित और हिमांशु जांगड़ा को समन भेजा है. उन्हें 22 जून को पेश होने के लिए कहा गया है. NCW की अध्यक्ष ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल, सख्त और समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है. आयोग ने सात दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है.
अपनी गंदी सोच से समाज को तार-तार करने वाला ये विवाद स्टैंड-अप कॉमेडी के नाम पर हुआ. सैकड़ों लोगों के बीच महिलाओं और मरे हुए लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणियां की गईं, जो मर्यादा और नैतिक मूल्यों के खिलाफ थीं और सिर्फ टिप्पणियां ही नहीं की गईं, बल्कि इन क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और वायरल भी कराया गया. क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में ऐसा कहना 'कूल' माना जाता है. स्त्री-विरोधी और अमर्यादित टिप्पणियां इनके लिए 'स्वैग' हैं. मरे हुए लोगों पर गलत टिप्पणियां करना इनके लिए 'न्यू नॉर्मल' बन चुका है.
जिस समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, वहां कुछ ऐसे खराब विचारों वाले लोग महिलाओं को इस्तेमाल करने की चीज के रूप में दिखाया करते हैं. जिस समाज में मरे हुए लोगों से जुड़ी चर्चा की शुरुआत भी सम्मान जनक तरीके से होती है, वहां कैमरे के सामने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गलत टिप्पणियां की जाती है. ये सब कुछ स्टैंड-अप कॉमेडी और कथित 'क्राउड वर्क' के नाम पर हो रहा है. ये सब कुछ स्वयं को अल्ट्रा-मॉडर्न दिखाने की होड़ में किया जा रहा है.
DNAमित्रों 'गंदी बात' पर ताली बजाने वाले ध्यान से देखें...'370 की बिरयानी'...हास्य है या 'मानसिक गंदगी'?...हास्य और फूहड़ता में फर्क जानिए..सावधान रहिए DNA #DNAWithRahulSinha PranitMore VulgarComedy @rahulsinhatv pic.twitter.com/yL9s5TndhA
— Zee News (@ZeeNews) June 12, 2026
चीन के फेमस फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जिस समाज में मनोरंजन का लेवल गिर जाता है, वहां कला बेकार हो जाती है और लोग अपनी मर्यादा खो देते हैं. प्रणित मोरे जैसे लोग अपने अपराध को स्टैंड-अप कॉमेडी और मनोरंजन का नाम देते हैं. इसे कला बताते हैं. लेकिन ये कला नहीं है, ये फूहड़ता है. ये उनकी सोच, समझ और गलत विचार का प्रमाण है. दोषी सिर्फ ये नहीं हैं..दोषी इन्हें सुनने वाले भी हैं. सोचिए, वो कैसे लोग हैं जो कॉमेडी के नाम पर ऐसे भद्दे और स्त्री-विरोधी कमेंट सुनते हैं, उन पर तालियां बजाते हैं, उनके मीम बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं.
कथित स्टैंड-अप कॉमेडियन्स का एक कैटेगरी पूरी जनरेशन को समाज-विरोधी और मर्यादा-विरोधी बीमार विचारों से संक्रमित कर रहा है. आज ऐसे कथित स्टैंड-अप कॉमेडियन्स के बारे में आपको फेमस कॉमेडियन सुनील पाल को जरूर सुनना चाहिए. सुनील पॉल चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं. उन्होंने सही कहा, जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता. कानूनी एक्शन और सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग से डरकर प्रणित मोरे ने पहले इंस्टाग्राम पर माफी मांगी, फिर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया.
महिला पर अभद्र टिप्पणी करने वाले हिमांशु जांगड़ा को उनकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया. मृतकों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले डॉ सेजल पवार के खिलाफ जांच के लिए केईएम अस्पताल ने जांच कमेटी बनाई है. डॉ. सेजल पवार ने एक वीडियो जारी किया और माफी मांगी. फ्रीडम ऑफ स्पीच और स्टैंड-अप कॉमेडी के नाम पर प्रणित मोरे और उनके जैसे लोग जो कर रहे हैं, वो कला नहीं है. वो अराजकता है. वो नैतिकता की हत्या का अपराध है. वो सामाजिक मर्यादा को तार-तार करने वाला पाप है. जानते हैं, आज के नौजवान हजारों रुपये खर्च कर इन स्टैंड-अप कॉमेडियन्स के शो देखने जाते हैं. अपनी बोलचाल में इन कॉमेडियन्स की नकल करते हैं. उन्हें फॉलो करते हैं.
सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर समय रैना के 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मुनव्वर फारुखी के 1 करोड़ 40 लाख, रणवीर इलहाबादिया के 1 करोड़, प्रणित मोरे के 40 लाख फॉलोअर्स हैं. सोचिए, जिनके लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उन्हें कितना जिम्मेदार होना चाहिए. लेकिन यहां जिम्मेदारी का तो नामोनिशान भी नहीं है. इसलिए जरूरी है कि कॉमेडी के नाम पर हो रहे इसे भद्दे जोक्स पर भी कंट्रोल किया जाए.