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DNA: हंसी-ठिठोली या हद पार? कॉमेडी के नाम पर हुई अश्लीलता! कॉमेडियन के शो पर छिड़ी नई जंग

सोशल मीडिया ने सिर्फ समाज और भाषा की मर्यादा को ही तार-तार नहीं किया है, बल्कि इसने समाज के नैतिक मूल्यों को भी चोट पहुंचाई है. ये अनियंत्रित सोशल मीडिया मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है. इसमें सिर्फ ट्रोल्स ही शामिल नहीं हैं. इसमें वो स्टैंड-अप कॉमेडियन भी शामिल हैं, जो अश्लीलता को कॉमेडी का रूप देकर प्रजेंट कर रहे हैं, उनकी मरम्मत होना जरूरी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 12, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:21 PM IST
DNA: हंसी-ठिठोली या हद पार? कॉमेडी के नाम पर हुई अश्लीलता! कॉमेडियन के शो पर छिड़ी नई जंग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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