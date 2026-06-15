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रेप पर मजाक पड़ा भारी! प्रणीत मोरे के बाद कॉमेडियन मधुर विरली ने मांगी माफी; लगभग 2 साल पुराना वीडियो

Madhur Virli Apologises: सोशल मीडिया पर स्टैंडअप कॉमेडियन मधुर विरली का 2 साल पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर मजाक करते नजर आ रहे हैं. इस पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद कॉमेडियन ने माफी मांगी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:57 AM IST
रेप पर मजाक पड़ा भारी! प्रणीत मोरे के बाद कॉमेडियन मधुर विरली ने मांगी माफी; लगभग 2 साल पुराना वीडियो
Image Credit: प्रणित मोरे विवाद के बीच अब मधुर विरली घिरे

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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