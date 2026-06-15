Madhur Virli Apologises: 370 रुपये की बिरयानी और मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स वाले विवाद को लेकर कॉमेडियन प्रणित मोरे पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं. इसी बीच अब सोशल मीडिया पर एक और स्टैंडअप कॉमेडियन मधुर विरली की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है. उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके खिलाफ कई लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.
वायरल वीडियो साल 2024 में हुए उनके शो 'लव एंड लेटेक्स' का बताया जा रहा है, जिसमें वे रेप से जुड़े एक गंभीर मुद्दे पर मजाक करते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसकी आलोचना कर रहे हैं और कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब इस विवाद पर कॉमेडियन मधुर ने बात की है और मजाक के लिए माफी मांगी है.
कॉमेडियन मधुर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस विवाद को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी करने के लिए नई पोस्ट शेयर की है. बयान में मधुर ने कहा, 'मैं अपने एक ऐसे वीडियो के लिए माफी मांगना चाहता हूं, जो अभी ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है. जो क्लिप शेयर की जा रही है, वह लगभग दो साल पहले की मेरी एक परफॉर्मेंस का हिस्सा है. उस हिस्से को करने के तुरंत बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि यह गलत था और मैंने उसे तभी हटा दिया था, यानी हाल ही में उस क्लिप के दोबारा शेयर किए जाने से बहुत पहले ही.'
उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि कॉमेडी के जरिए विचारों पर सवाल उठाए जा सकते हैं और मुश्किल विषयों पर बात की जा सकती है. लेकिन कुछ विषयों के लिए संवेदनशीलता, संदर्भ और समझदारी की जरूरत होती है. जब कोई कोशिश उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो सबसे ईमानदार बात यही है कि उसे मान लिया जाए, माफी मांगी जाए और आगे बेहतर किया जाए. मेरे लिए यह वैसा ही एक पल है.' अपनी बात खत्म करते हुए मधुर ने कहा, 'इंस्टाग्राम के बारे में बताऊं तो मैंने करीब छह महीने पहले अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था. मुझे सच में बहुत अफसोस है.'
बता दें कि इस क्लिप में उन्हें रेप के मामलों पर टिप्पणी करते हुए देखा गया. उन्होंने उस स्थिति के बारे में बात की, जिसमें रेप के 10 मामलों में से एक में रेप के बाद हत्या भी शामिल हो. मधुर ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि पीड़ित की हत्या करने के बारे में सोचने से पहले अपराधी क्या सोचता होगा. एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो अपलोड किया और लिखा, 'कृपया कॉमेडी के नाम पर इस बकवास और घिनौनी बातों को बंद करें.'
इस बीच, प्रणित मोरे ने अपने शो में ₹370 की बिरयानी वाली टिप्पणी पर हुई भारी आलोचना के बाद दूसरी बार माफी मांगी. उन्होंने कहा, 'मैं इस नफरत का हकदार हूं. उस व्यक्ति ने कई अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन सब हंस रहे थे, इसलिए मैं भी बहक गया. यह एक बड़ी गलती थी. मैं उसे वहीं रोक सकता था और स्टैंड ले सकता था. मैंने उसे एक मंच दिया और इससे मामला तेजी से बढ़ गया. जिन लोगों को भी दुख पहुंचा है, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं.' उन्होंने एक और मौका मांगा और भरोसा दिलाया कि उनके काम में एक बेहतर इंसान बनने की उनकी कोशिशें दिखेंगी.