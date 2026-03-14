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Hindi Newsबॉलीवुडपति के प्रैंक से इतना डर गईं सोनाक्षी सिन्हा, खुद के ही घर में आने से किया मना; जहीर इकबाल ने शेयर किया मजेदार वीडियो

पति के प्रैंक से इतना डर गईं सोनाक्षी सिन्हा, खुद के ही घर में आने से किया मना; जहीर इकबाल ने शेयर किया मजेदार वीडियो

Sonakshi Zaheer Prank Video: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपने काफी मस्तीभरे वीडियोज शेयर करते रहते हैं. लेकिन अब सोनाक्षी अपने पति के प्रैंक से इतना डर गई हैं कि खुद के घर में तक नहीं घुस रहीं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:10 PM IST
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पति के प्रैंक से इतना डर गईं सोनाक्षी सिन्हा, खुद के ही घर में आने से किया मना; जहीर इकबाल ने शेयर किया मजेदार वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सबसे ज्यादा शरारती जोड़ियों में से एक हैं. ये अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते नजर आते हैं. लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस लगातार मजाक-मस्ती की वजह से सोनाक्षी के मन में एक हमेशा रहने वाला डर बैठ गया है.  दरअसल, एक्ट्रेस को इस बात की टेंशन में रहती हैं कि उनके पति जहीर आगे क्या करने वाले हैं. सोनाक्षी के 'प्रैंकोफोबिया' का एक उदाहरण उनके लेटेस्ट सोशल मीडिया फीड में देखा जा सकता है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो 

इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो में सोनाक्षी घर में एंट्री करती हुई दिख रही हैं, लेकिन वह गेट पर ही रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक होता है. यह देखकर कि जहीर ने कैमरा ऑन कर रखा है, वह उनसे पूछती भी हैं, "तुम क्या कर रहे हो?', जिस पर जहीर जवाब देते हैं, 'कुछ नहीं, बस अंदर आओ.' पति की बात पर पूरी तरह से यकीन न होने पर सोनाक्षी बार-बार पूछती रहती हैं कि क्या कर रहे हो, और जहीर उन्हें यही कहते रहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है.

इस दौरान दरवाजे पर खड़े-खड़े सोनाक्षी आसपास भी जल्दी से नजर दौड़ाती हैं, यह देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं. जब जहीर कहते हैं, "मुझ पर भरोसा करो," लेकिन अभिनेत्री साफ कर देती हैं कि उन्हें जहीर पर भरोसा नहीं है. सोनाक्षी को इतना ज्यादा शक करते हुए देखकर जहीर जोर से हंस पड़ते हैं. कपल ने शनिवार को इस मजेदार वीडियो को अपने-अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "प्रैंकोफोबिया हो गया है यारा."

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जहीर इकबाल का चौंकाने वाला खुलासा

एक-दूसरे के साथ प्रैंक करने के अलावा, सोनाक्षी और जहीर सोशल मीडिया पर अपना रोमांटिक साइड भी दिखाते हैं. फरवरी में सोनाक्षी ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह जहीर के साथ कार में एक मजेदार गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही थीं. कपल आए दिन अपनी मजेदार केमिस्ट्री और नोकझोंक के वीडियो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं.

बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने लगभग 7 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 23 जून, 2024 को शादी कर ली. वहीं, प्रोफेशनल फ्रंट पर, सोनाक्षी आखिरी बार 'जटाधारा' में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने सुधीर बाबू के साथ स्क्रीन शेयर की थी. यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को हिंदी और तेलुगू, दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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