Advertisement
trendingNow13040101
Hindi Newsबॉलीवुडतुमने बहुत कम समय दिया...स्मिता पाटिल को याद कर इमोशनल हुए बेटे प्रतीक बब्बर, लिखा इमोशनल मैसेज

'तुमने बहुत कम समय दिया...'स्मिता पाटिल को याद कर इमोशनल हुए बेटे प्रतीक बब्बर, लिखा इमोशनल मैसेज

स्मिता पाटिल को समानांतर सिनेमा की रानी कहा जाता था. 'मंथन', 'भूमिका', 'सूत्रधार', 'अनोखा रिश्ता', 'आखिर क्यों', 'मिर्च मसाला', 'मेरा घर मेरे बच्चे', 'डांस डांस', 'अर्द्ध सत्य', 'कयामत', 'कसम पैदा करने वाली की', 'अमृत', 'अर्थ' 'बाजार', और 'नमक हलाल' जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें दो राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान दिलाया. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तुमने बहुत कम समय दिया...'स्मिता पाटिल को याद कर इमोशनल हुए बेटे प्रतीक बब्बर, लिखा इमोशनल मैसेज

दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल की पुण्यतिथि पर उनके पति राज बब्बर और बेटे प्रतीक बब्बर ने उन्हें याद किया. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दी. स्मिता पाटिल का निधन 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गया था, लेकिन उनकी कला और व्यक्तित्व आज भी लाखों दिलों में जिंदा है. राज बब्बर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट करते हुए स्मिता की असली खूबियां गिनाईं. 

भावुक हुए बेटे प्रतीक बब्बर

उन्होंने लिखा, "स्मिता पाटिल को महान एक्टर बनाने वाली क्वालिटी वही थी जो उन्हें स्क्रीन के बाहर भी खास बनाती थी. वह असाधारण रूप से शानदार थीं. उनकी गहरी सहानुभूति ने आम लोगों के संघर्षों को समझा और साधारण कहानियों के माध्यम से पर्दे पर उतारा और दिल को छू लेने वाले गीतों में बदल दिया."

Add Zee News as a Preferred Source

राज बब्बर ने पोस्ट में आगे कहा कि स्मिता का जल्दी चला जाना उन्हें अखरता है और उन्होंने उन्हें जानने का बहुत कम समय दिया, फिर भी उनके अनगिनत प्रशंसक आज भी उनकी फिल्मों और अभिनय के जरिए उनके होने का एहसास करते हैं. उन्होंने लिखा, "आपने हमें आपको जानने के लिए बहुत कम समय दिया. यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा. स्मिता को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं."

स्मिता पाटिल को किया याद 

वहीं, स्मिता के बेटे और अभिनेता प्रतीक बब्बर ने भी इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "स्मिता पाटिल की पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं. मां हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी."

स्मिता पाटिल को समानांतर सिनेमा की रानी कहा जाता था. 'मंथन', 'भूमिका', 'सूत्रधार', 'अनोखा रिश्ता', 'आखिर क्यों', 'मिर्च मसाला', 'मेरा घर मेरे बच्चे', 'डांस डांस', 'अर्द्ध सत्य', 'कयामत', 'कसम पैदा करने वाली की', 'अमृत', 'अर्थ' 'बाजार', और 'नमक हलाल' जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें दो राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान दिलाया. उनकी सहज अभिनय शैली और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित भूमिकाएं दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने में सफल रहीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Smita Patil

Trending news

कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा