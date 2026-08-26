प्रतीक गांधी की फिल्म 'घमासान' का ट्रेलर रिलीज, डाकू महाराज अरशद वारसी ने ट्रेलर में जीता दिल

एक्टर प्रतीक गांधी और निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की फिल्म घमासान का ट्रेलर रिलीज हो गया है. क्राइम थ्रिलर फिल्म में अरशद वारसी लीड रोल में हैं. फिल्म जियो स्टूडियो और गोल्डन रेशियों फिल्म बैनर तले बनी है. फिल्म में राजपाल यादव और इशिता दत्ता भी हैं. फिल्म की कहानी राजनीति, अपराध और डर पर आधारित होगी. फिल्म के 1 मिनट 53 सेकेंड के ट्रेलर में एक खूंखार डाकू और उसे पकड़ने के लिए तैनात स्पेशल टास्क फोर्स है. ट्रेलर में हिंसा, सत्ता का खेल, अपराध हालात को और भी ज्यादा पेचीदा कर देते हैं.
घमासान फिल्म की कहानी एक ईमानदार IPS अधिकारी के ईद-गिर्द है. आईपीएस अधिकारी को खूंखार डाकू को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है. फिल्म की कहानी में राजनीति, क्राइम और अपराध देखने को मिलेगा. ट्रेलर में प्रतीक की एक्टिंग बेहद शानदार है. वहीं अरशद खलनायक के किरदार में डराते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज करते हुए मेकर्स ने कैप्शन दिया खौफ का कानून या कानून का खौफ. घमासान फिल्म का प्रीमियर 11 सितंबर को 2026 को ZEE5 पर होगा. फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा.
तिग्मांसु धूलिया के डायरेक्शन में बनी घमासान फिल्म हिंदी पट्टी की कहानी है. इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि बीहड़ में खतरनाक डाकू है जो कि कई सालों से जंगल से बाहर नहीं निकला है. जंगल के अंदर रहकर वह अपनी सत्ता और डर से अपना सम्राज्य चला रहा है. प्रतीक गांधी फिल्म में पुलिस अधिकारी हैं, जिसे इस खतरनाक डाकू को कपड़ने का काम दिया गया है. फिल्म में पुलिस और अपराधी के बीच अलग ही कहानी देखने को मिलती है.
घमासान फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 11 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. यह फिल्म शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल और सिनेवेस्ट्योर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है.
घमासान फिल्म को तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट किया है. ज्योति देशपांडे, पीयूष सिंह, अभयानंद सिंह, सौरभ गुप्ता और अश्विनी चौधरी और मितेन शाह ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अरशद वारसी, प्रतीक गांधी, इशिता दत्ता और राजपाल यादव हैं.
प्रतीक गांधी ने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की थी. प्रतीक को फेम साल 2020 में आई वेब सीरीज स्कैम 1992 से मिली थी. ये वेब सीरीज उनके करियर की टर्निंग पॉइंट थी. इस वेब सीरीज के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है. वह भवई, मडगांव एक्सप्रेस, दो और दो प्यार जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.