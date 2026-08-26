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प्रतीक गांधी की फिल्म 'घमासान' का ट्रेलर रिलीज, डाकू महाराज अरशद वारसी ने ट्रेलर में जीता दिल

प्रतीक गांधी की फिल्म घमासान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. अरशद वारसी डाकू के रोल में हैं. फिल्म ओटीटी पर 11 सितंबर को रिलीज होगी.

Written ByShilpa
Published: Aug 26, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:47 PM IST
प्रतीक गांधी की फिल्म 'घमासान' का ट्रेलर रिलीज, डाकू महाराज अरशद वारसी ने ट्रेलर में जीता दिल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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