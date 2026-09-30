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Pratyusha Banerjee Case: 10 साल बाद बड़ा फैसला, बॉम्बे HC ने राहुल राज सिंह को किया डिस्चार्ज

Pratyusha Banerjee Case: जस्टिस एसजी डिगे की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन के पास मामले को ट्रायल तक ले जाने लायक पर्याप्त सबूत ही नहीं हैं. 24 साल की प्रत्युषा बनर्जी 1 अप्रैल 2016 को गोरेगांव वेस्ट स्थित अपने किराए के फ्लैट में फांसी पर लटकी मिली थीं.

Written ByIANSEdited ByKajol Gupta
Published: Sep 30, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 11:33 PM IST
Pratyusha Banerjee Case: 10 साल बाद बड़ा फैसला, बॉम्बे HC ने राहुल राज सिंह को किया डिस्चार्ज

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