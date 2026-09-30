Pratyusha Banerjee Case: 10 साल बाद बड़ा फैसला, बॉम्बे HC ने राहुल राज सिंह को किया डिस्चार्ज

जस्टिस एसजी डिगे की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन के पास मामले को ट्रायल तक ले जाने लायक पर्याप्त सबूत ही नहीं हैं. 24 साल की प्रत्युषा बनर्जी 1 अप्रैल 2016 को गोरेगांव वेस्ट स्थित अपने किराए के फ्लैट में फांसी पर लटकी मिली थीं. उनकी मां सोमा बनर्जी की शिकायत पर बांगुर नगर पुलिस ने राहुल राज सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 323, 504, और 506 के तहत केस दर्ज किया था.