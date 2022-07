Alia Bhatt Ranbir Kapoor: इधर आलिया भट्ट छिपा रहीं बेबी बंप, उधर रणबीर कपूर चोरी छिपे कर रहे ये काम

Alia Bhatt Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.आलिया के प्रेग्नेंसी के ऐलान के बाद से लगातार ये दोनों सितारे किसी ना किसी वजह से लाइलाइट में बने हुए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर बेस्ट डैड बनने की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं. खास बात है कि रणबीर ये ट्रेनिंग किसी और से नहीं बल्कि अनुपमा का रोल निभा रहीं रुपाली गांगुली से लेते नजर आए. रणबीर कपूर का बेस्ट पापा बनने की प्रैक्टिस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे देखकर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

रणबीर कपूर की फिल्म 'शमशेरा' (Shamshera) 22 जुलाई को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में रणबीर के अलावा वाणी कपूर लीड रोल में है. इस फिल्म के ट्रेलर को तो फैंस का जबरदस्त प्यार मिला तो वहीं फिल्म को और भी ज्यादा हिट बनाने के लिए रणबीर इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. इस बीच एक्टर स्टार परिवार अवॉर्ड में पहुंचे. जहां पर उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया.

"mera baby" the man is going to be crazy about his kid, he is so adorable !#ranbirkapoor pic.twitter.com/nqOVHwhRtv

— Ashh-Loove (@AishRanliaLoove) July 7, 2022