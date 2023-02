Katrina Kaif Drunk Dialled her Ex Boyfriend: कैटरीना कैफ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक हैं और उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है. कैटरीना ने 2021 में, एक्टर विक्की कौशल से शादी (Katrina Kaif Vicky Kaushal Wedding) करके कई चाहने वालों का दिल तोड़ा था! कैटरीना वैसे तो काफी मासूम और चुप लगती हैं लेकिन कहा जाता है कि अपने दोस्तों के साथ ये हसीना काफी ओपन और मस्त हैं. कैटरीना ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के एक बेहद डार्क सीक्रेट का खुलासा किया है. कैटरीना का यह राज सुनकर विक्की भी सकते में आ सकते हैं! आइए जानते हैं कि कैटरीना ने ऐसी कौन सी बात कही है...

Katrina ने खोला पर्सनल लाइफ का ये डाक सीक्रेट!

कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी दो सहेलियों, करिश्मा कोहली (Karishma Kohli) और मिनी माथुर (Mini Mathur) के साथ 'नेवर हैव आइ एवर' (Never Have I Ever) गेम खेल रही हैं. इस गेम में वाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब अगर हां होता है तो सामने रखे फूड आइटम या ड्रिंक को खाना या पीना होता है. कैटरीना से पहला सवाल यही पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने ड्रिंक करके अपए एक्स बॉयफ्रेंड को फोन किया है?

कैटरीना कैफ ने सुनाया वो किस्‍सा जब 'टल्‍ली' होकर...

कैटरीना कैफ से ड्रंक होकर 'एक्स' को फोन करने की बात जब पूछी गई तो एक्ट्रेस ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा. बता दें कि सामने एक केक रखा था और इस गेम में जिन सवालों के जवाब हां थे, उतनी बार लड़कियों को केक की एक बाइट लेनी थी. इस सवाल को सुनकर कैटरीना ने कुछ कहा तो नहीं लेकिन तुरंत चम्मच उठाई और केक का पीस खा लिया. अब कैटरीना ने 'टल्ली' होकर कौन से एक्स बॉयफ्रेंड को फोन किया था, वो रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) थे या सलमान खान (Salman Khan) या फिर कोई और, इस बारे में एक्ट्रेस ने कुछ नहीं कहा.

बता दें कि आजकल कैटरीना अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस मां बनने वाली हैं और उनकी हाल की कई फोटोज और वीडियोज को देखकर भी फैंस को ऐसा लगता है. कैटरीना और विक्की में से किसी ने भी इन खबरों को न एक्सेप्ट किया है और न ही इन्हें डिनाइ किया है.

