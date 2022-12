Katrina Kaif ने नए सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं छुपाई अपनी प्रेग्नेंसी, पति Vicky Kaushal संग फ्लॉन्ट किया बेबी बंप!

Katrina Flaunts Baby Bump with Hubby: कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरें काफी समय से चल रही हैं. उनके हर पब्लिक अपियरेंस और एयरपोर्ट लुक पर उनकी प्रेग्नेंसी के चर्चे होने लगते हैं. कैटरीना कैफ के लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस को यकीन हो गया है कि कैटरीना मां बनने वाली हैं (Katrina Kaif going to be a mother). कैटरीना ने लेटेस्ट पोस्ट में अपनी प्रेग्नेंसी को छुपाया नहीं है बल्कि पति के साथ अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है. इस तस्वीर में विक्की कैटरीना के साथ हैं और उनका बेबी बंप अपने हाथों में पकड़कर खड़े हुए हैं...

कैटरीना ने शेयर की क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटोज

कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर क्रिसमस की फोटोज शेयर की हैं. कैटरीना इन जो दो फोटोज शेयर की हैं, पहली में वो अपने पति, सास-ससुर, बहन और देवर के साथ खड़ी हुई हैं और दूसरी फोटो में एक्ट्रेस पति के साथ क्रिसमस ट्री के सामने रोमांटिक पोज दे रही हैं. ये दूसरी फोटो में विक्की कैटरीना खड़े नहीं हैं, इस फोटो में उनकी एक पोलरोइड फोटो है जो क्रिसमस ट्री पर लगी हुई है.

Katrina ने पति Vicky संग फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

इस दूसरी पोलरोइड फोटो में कैटरीना को विक्की पीछे से पकड़े हुए हैं और उनके साथ कैटरीना की बेली पर हैं. इस फोटो को जूम करके देखो तो फैंस को कैटरीना का बेबी बंप नजर आ रहा है जिसे विक्की कौशल ने पकड़ा हुआ है. दूर से ये फोटो इसलिए शेयर की गई है ताकि सबके लिए कैटरीना की प्रेग्नेंसी बहुत ऑब्विअस न हो जाए. लेकिन दूर से ही सही, कैटरीना ने इस फोटो में अपनी प्रेग्नेंसी को छुपाया नहीं है बल्कि अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है.

बता दें कि यही सेम फोटो विक्की ने भी पोस्ट की है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उनका अंदाजा सही हो और कैटरीना और विक्की प्रेग्नेंसी को जल्द अनाउंस कर दें.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.