Kiara Advani: ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र, Sidharth से शादी के बाद कियारा का दिखा ऐसा अंदाज, जमकर हुईं ट्रोल

Kiara Advani Look After Marriage: बॉलीवुडड एक्टर्स कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने 7 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी कर ली है. कियारा और सिद्धार्थ (Kiara and Sidharth Wedding) की शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट की दुनिया में जितने पसंद किए जा रहे हैं, उससे कई ज्यादा कियारा (Kiara Wedding) का शादी के बाद वाला लुक देख नेटीजन्स कमेंटबाजी पर उतर आए हैं. कियारा आडवाणी (Kiara Advani Photos) का पहले ब्लैक आउटफिट में एयरपोर्ट लुक और अब शादी के दो दिन बाद बिना मांग में सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र पहने दिखी एक्ट्रेस जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं.

Kiara की ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र!

कियारा आडवाणी (Kiara Advani Troll) शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. कियारा के ब्राइडल आउटफिट से ज्यादा चर्चा तो उनके जैसलमेर एयरपोर्ट लुक की हुई है. अब एक्ट्रेस की नई फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसमें कियारा सिद्धार्थ (Kiara Advani and Sidharth Malhotra Photos) के साथ उनकी किसी फैमिली मेंबर के साथ पोज कर रही हैं. यह फोटोज इंस्टैंट बॉलीवुड नाम के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट हैं. वायरल फोटो में कियारा ना मांग में सिंदूर लगाए, ना गले में मंगलसूत्र पहने दिख रही हैं. कियारा (Kiara Advani No Makeup Look) का यह नो मेकअप लुक नेटीजन्स को कुछ रास नहीं आ रहा है.

Kiara Advani हो रहीं ट्रोल!

कियारा आडवाणी (Kiara Advani New Photos) का मिनिमल लुक शादी के तुरंत बाद फैंस को पच नहीं रहा है. लोगों का कहना है कि बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के कियारा नई नवेली दुल्हन लग ही नहीं रही है. एक इंटरनेट यूजर ने एक्ट्रेस के लिए लिखा- 'इसको इतनी क्या जल्दी थी कि ठीक से दुल्हन भी नहीं बन पाई? क्या ये प्रेग्नेंट है?' दूसरे ने लिखा- 'देख लो शादी के बाद ना गले में मंगलसूत्र है ना मांग में सिंदूर...' वहीं कियारा के फैंस ट्रोल करने वालों को जमकर जवाब भी दे रहे हैं कि यह उनकी च्वाइस है वह कैसे तैयार होते हैं.

