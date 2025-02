क्या बैंक ने माफ कर दिया प्रीति जिंटा का 18 करोड़ का लोन? एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई

Preity Zinta: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा बीते कई वर्षों से इंडस्ट्री से दूर हैं. इस दौरान एक्ट्रेस अपने बिजनेस, सोशल मीडिया और आईपीएल से कमाती हैं. उनके पास करोड़ों की दौलत है. उन्होंने साल 2016 में बिजनेसमैन लॉस एंजिल्स फाइनेंस एालिस्ट जीन गुडइनक से शादी की थी. जिसके बाद वह विदेश में बस गई थीं. लेकिन अब प्रीति जिंटा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि जिस न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को रिजर्स बैंक ने बैन किया है, उसमें उनका भी लोन था. ताजा रिपोर्ट्स कु अनुसार, डूबते बैंक ने उनका 18 करोड़ रुपये का लोन माफ कर दिया है. हालांकि, इस पर प्रीति जिंटा पहले ही सफाई दे चुकी हैं.

क्या है 18 करोड़ का लोन मामला?

दरअसल, हाल ही में जिंटा महाकुंभ में पहुंची थीं. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर खबर चलने लगी कि उनके नाम पर 18 करोड़ रुपये का लोन था, जो डूबते बैंक यानी न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक ने माफ कर दिया. इसके बाद जिंटा ने सभी आरोपों का खंडन किया और मामले पर अपनी सफा पेश की. बता दें कि यह विवाद तब बड़ा जब मीडिया रिपोर्ट्स में बैंक में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल मिसमैनेजनेंट और कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया, जिसके बाद आरबीआई ने इस बैंक के संचालन पर बैन लगा दिया.

No I operate my social media accounts my self and shame on you for promoting FAKE NEWS ! No one wrote off anything or any loan for me. I’m shocked that a political party or their representative is promoting fake news & indulging in vile gossip & click baits using my name … https://t.co/cdnEvqnkYx

Preity G Zinta (realpreityzinta) February 25, 2025