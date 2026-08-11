/रात 11 बजे किया कॉल... अमिताभ बच्चन के सामने प्रीति जिंटा ने खोला राज, कैसे सनी देओल ने आधी रात को ही लगाई थी एक्ट्रेस की क्लास

प्रीति जिंटा की बात खत्म होते ही सनी देओल ने कहा, 'हमें रात 8 बजे के बाद बाहर जाने की परमिशन नहीं थी. उस समय करीब 11 बज रहे थे. मैं बॉबी को अपने बेटे की तरह देखता हूं, इसलिए डिसीप्लीन को लेकर मैं उसके साथ हमेशा काफी सख्त रहा हूं. लेकिन वो अक्सर छिपकर बाहर निकल जाता था.' प्रीति ने आगे मजाक करते हुए बताया कि यही वो टाइम था, जब बॉबी की मुलाकात उनकी पत्नी तान्या से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने साल 1996 में शादी कर ली थी. बात करें फिल्म की तो, सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होगी.