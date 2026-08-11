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रात 11 बजे किया कॉल... अमिताभ बच्चन के सामने प्रीति जिंटा ने खोला राज, कैसे सनी देओल ने आधी रात को ही लगाई थी एक्ट्रेस की क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच दोनों स्टार्स हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो 'केबीसी' का हिस्सा बने थे, जहां एक्ट्रेस ने एक दिलचस्प पुराना किस्सा सुनाया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 11, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:37 PM IST
रात 11 बजे किया कॉल... अमिताभ बच्चन के सामने प्रीति जिंटा ने खोला राज, कैसे सनी देओल ने आधी रात को ही लगाई थी एक्ट्रेस की क्लास

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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