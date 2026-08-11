/रात 11 बजे किया कॉल... अमिताभ बच्चन के सामने प्रीति जिंटा ने खोला राज, कैसे सनी देओल ने आधी रात को ही लगाई थी एक्ट्रेस की क्लास

देशभक्ति पर आधारित फिल्म 'बंटवारा 1947' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसमें काफी लंबे समय बाद प्रीति जिंटा और सनी देओल की जोड़ी पर्दे पर एक साथ दिखाई देगी. वहीं आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल और शबाना आजमी भी नजर आएंगे. हाल ही में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, आमिर खान और सनी देओल इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के सेट पर पहुंचे थे, जहां तीनों स्टार्स ने जमकर मस्ती की.
इसी दौरान तीनों स्टार्स ने फिल्म से जुड़ी कई अनसुनी बातों को शेयर किया और अपनी जिंदगी के कुछ मजेदार पलों का भी खुलासा किया. इस बातचीत के दौरान एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक पुराना दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि सनी देओल से उनकी पहली मुलाकात काफी अलग थी.
प्रीति ने सनी देओल के साथ अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने एक बार देर रात सनी के घर फोन किया था, जिसके बाद एक्टर ने उनकी क्लास लगा दी थी. एक्ट्रेस ने शो में बताया कि सनी और बॉबी के व्यवहार में काफी अंतर है और दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. प्रीति ने कहा, 'बॉबी मेरे दोस्त हैं. मैं उन्हें फिल्मों में डेब्यू करने से पहले से जानती हूं. उस समय बॉबी के पास एक वैन थी और हम सभी उसी वैन में घूमने जाया करते थे.'
एक्ट्रेस ने बात को जारी रखते हुए बताया कि एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बना रही थीं और सभी ने तय किया कि बॉबी को फोन करके बताया जाए कि वो उनके घर आ रहे हैं. वहीं फोन करने की जिम्मेदारी प्रीति को दी गई थी, लेकिन फोन उठाने वाले बॉबी नहीं, बल्कि सनी देओल थे. प्रीति ने बताया कि उस समय मोबाइल फोन की जगह, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे.
प्रीति जिंटा ने आगे कहा, मैंने फोन किया, 'लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनका ढाई किलो का हाथ फोन उठाएगा. उनके फोन उठाने के बाद मैंने कहा हाय, 'क्या मैं बॉबी से बात कर सकती हूं.' उन्होंने बताया कि उस समय शायद रात के 11 बज रह थे. सनी देओल ने फोन उठाकर सामने से कहा, 'क्या ये किसी के घर फोन करने का समय है?'
सनी देओल की आवाज सुनकर प्रीति बुरी तरह घबरा गईं और उन्होंने तुरंत कॉल कट कर दिया. एक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआती दिनों में वो सनी के सामने काफी डरी हुई रहती थीं. लेकिन समय बीतने के साथ ही वो उनके साथ कंफर्टेबल हो गईं और फिर 2-3 फिल्में साथ में कीं. आपको बता दें कि 'द हीरो:लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई' जैसी सुपरहिट फिल्म की थी.
प्रीति जिंटा की बात खत्म होते ही सनी देओल ने कहा, 'हमें रात 8 बजे के बाद बाहर जाने की परमिशन नहीं थी. उस समय करीब 11 बज रहे थे. मैं बॉबी को अपने बेटे की तरह देखता हूं, इसलिए डिसीप्लीन को लेकर मैं उसके साथ हमेशा काफी सख्त रहा हूं. लेकिन वो अक्सर छिपकर बाहर निकल जाता था.' प्रीति ने आगे मजाक करते हुए बताया कि यही वो टाइम था, जब बॉबी की मुलाकात उनकी पत्नी तान्या से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने साल 1996 में शादी कर ली थी. बात करें फिल्म की तो, सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होगी.