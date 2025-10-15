बॉबी देओल-तान्या आहूजा के हनीमून पर साथ गई थीं प्रीति जिंटा! सालों बाद ऐसे खुला राज, एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं दोनों के बीच...’

Preity Zinta On Bobby Deol: बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा और एक्टर बॉबी देओल की दोस्ती काफी पुरानी हैं. दोनों ने एक साथ 'सोल्जर', 'दिल्लगी', 'झूम बराराबर झूम' और 'हीरोज' जैसी कई फिल्मों में काम किया. हाल ही में ये दोनों डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दीवाली पार्टी में मिले. इस मुलाकात ने पुराने दिनों की कई यादों को ताजा कर दिया. इसी बीच प्रीति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बॉबी और उनकी पत्नी तान्या के साथ अपने खास रिश्ते को याद किया.

पोस्ट में उन्होंने अपने मजेदार एक्सपीरियंस और कुछ यादगार लम्हों को याद किया, जिनमें उनके और बॉबी की दोस्ती की झलक देखने को मिलती है. प्रीति ने अपने पोस्ट में बताया कि कुछ दोस्ती समय के साथ और भी मजबूत होती है. उन्होंने बताया कि बॉबी और तान्या पहली बार एक दीवाली पार्टी में मिले थे, जिसमें प्रीति भी थोड़े से हिस्से में मौजूद थीं. इसके बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हुआ. साथ ही प्रीति ने ऑस्ट्रेलिया में फिल्म 'सोल्जर' के शूटिंग के दिनों को भी याद किया.

बॉबी-तान्या के साथ हनीमून पर थीं प्रीति जिंटा

इस दौरान उन्होंने बॉबी और उनकी पत्नी तान्या के साथ साथ काफी समय बिताया था. जहां बॉबी और तान्या हनीमून पर गए थे. उन्होंने बताया कि वो बॉबी देओल और उनकी पत्नी तान्या के हनीमून पर उनके साथ थीं. असल में बॉबी और तान्या फिल्म 'सोल्जर' की शूटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया में अपने हनीमून पर गए थे. उस समय प्रीति ने खुद को 'थर्ड व्हील' बताया, जिसे इस कपल ने बड़े प्यार से अपने साथ रखा. उन्होंने बताया कि फिल्म 'सोल्जर' की शूटिंग ही उनका हनीमून बन गई थी और उस दौरान वो दोनों के साथ थीं.

बॉबी-तान्या को बताया सबसे अच्छा कपल

प्रीति ने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी शेयर की और लिखा कि समय के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई है. साथ ही उन्होंने तान्या और बॉबी को 'सबसे प्यारा कपल' बताया और उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दीं. ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस ने इस तिकड़ी की दोस्ती को खूब सराहा. वहीं, मनीष मल्होत्रा की ग्रैंड पार्टी में प्रीति जिंटा बहुत खूबसूरत दिखीं. उन्होंने व्हाइट कलर का शिमर वाला सलवार सूट पहना था, जिस पर गोल्ड की नक्काशी थी.

मनीष मल्होत्रा की ग्रैंड दीवाली पार्टी

इसके साथ उन्होंने ट्रेडिशनल झुमके और अपनी फेमस डिंपल स्माइल से लुक को और भी खास बनाया. इतना ही नहीं, बॉबी देओल इस पार्टी में बहुत स्टाइलिश लगे. उन्होंने क्रीम कलर का कुर्ता पहना था, जिसमें हल्की गोल्ड की स्टाइलिश स्टोल थी. उनकी पत्नी तान्या ने आइवरी और पेस्टल रंग की शानदार लेहंगा पहनी थी, जो बहुत ही एलिगेंट और सेलिब्रेशन के हिसाब से खूबसूरत थी. प्रीति ने इस शाम की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर साझा की और मनीष मल्होत्रा को धन्यवाद देते हुए लिखा कि ये बहुत मजेदार शाम रही.