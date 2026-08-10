फैमिली लाइफ छोड़, 8 साल बाद प्रीति जिंटा ने Batwara 1947 फिल्म से ही क्यों किया बॉलीवुड कमबैक?

प्रीति जिंटा लगभग 8 साल बाद बॉलीवुड फिल्मों में वापसी कर रही हैं. एक्ट्रेस सनी देओल के साथ फिल्म बंटवारा 1947 से कमबैक कर रही हैं. फिल्म में भारत और पाकिस्तान विभाजन के दर्द को दिखाया जाएगा. फिल्म से लंबे समय बाद प्रीति और सनी देओल एक साथ नजर आएंगे.
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने खुलासा किया है कि उन्हें लंबे समय से फिल्म के ऑफर मिल रहे थे. पर उन्हें को भी प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा था. एक दिन आमिर खान फोन आया. प्रीति जिंटा को पता चला का फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार संतोषी कर रहे हैं. उनका नाम सुनने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे कहानी सुननी चाहिए.
शुरुआत में मुझे लगा कि फिल्म की कहानी हल्की-फुल्की कॉमेडी की होगी, पहले तो मैंने आमिर खान को बोल दिया था कि मैं अभी कोई भी फिल्म नहीं कर रही हूं, आमिर ने फिल्म की कहानी सुनने के लिए बोला. मैंने जैसे ही फिल्म की कहानी सुनी मैंने उसी समय फिल्म को हां कर दिया. फिल्म की कहानी सुनकर मैं इमोशनल हो गई. मैंने जितनी जल्दी फिल्म के लिए हां बोला शायद मेकर्स को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी.
एक्ट्रेस ने बताया है कि वह कई सालों से राजकुमार संतोषी के साथ काम करना चाहती थी. इसके अलावा मैं ऐतिहासिक कहानी से जुड़ी फिल्म करना चाहती थी. इस फिल्म की कहानी ने मुझे काफी अंदर से इमोशनल किया है. मुझे लगा कि मेरी वापसी के लिए इससे बेहतर फिल्म हो नहीं सकती है. एक्ट्रेस ने बोला कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एक्टिंग से दूर हूं. ब्रेक के दौरान मैंने अपनी लाइफ की अच्छी भूमिका निभा रही थी. मैं खुद को और अपने परिवार को टाइम देना चाहती थी. मैंने इस टाइम को बहुत एन्जॉय किया और हर एक पल को जिया है.
लंबे ब्रेक के बाद कैमरे के सामने लौटना इतना आसान नहीं रहा था. शुरुआत में एक्ट्रेस काफी नवर्स थी. शूटिंग के पहले दिन ही डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म के सबसे मुश्किल सीन को शूट करवाया था. उस समय सनी देओल ने मेरा सपोर्ट किया. प्रीती ने बताया है कि विदेश से आने के बाद हमने लुक टेस्ट दिया. अगले दिन रीडिंग हुई फिर सीधे फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई.