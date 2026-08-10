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फैमिली लाइफ छोड़, 8 साल बाद प्रीति जिंटा ने Batwara 1947 फिल्म से ही क्यों किया बॉलीवुड कमबैक?

प्रीति जिंटा 8 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं. प्रीति जिंटा ने बंटवारा 1947 फिल्म से ही क्यों कमबैक? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी

Written ByShilpa
Published: Aug 10, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:38 PM IST
फैमिली लाइफ छोड़, 8 साल बाद प्रीति जिंटा ने Batwara 1947 फिल्म से ही क्यों किया बॉलीवुड कमबैक?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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