चार महीने में प्रीति जिंटा को फिर हुआ करोड़ों का फायदा, 18.5 करोड़ में बेची मुंबई की एक और प्रॉपर्टी

Preity Zinta Sells Mumbai Bandra Apartment: सेलिब्रिटी अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करते हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 'सोल्जर गर्ल' प्रीति जिंटा ने मुंबई के बांद्रा वाले अपार्टमेंट को बेच दिया है. खास बात है कि बीते चार महीनों में एक्ट्रेस ने अपनी ये दूसरी प्रॉपर्टी सेल की है. एक्ट्रेस को ये प्रॉपर्टी ओल्ड बिल्डिंग के रिडेवलेपमेंट के दौरान साल 2025 में अलॉट हुई थी.

18.50 करोड़ में बेची प्रॉपर्टी

CRE Matrix के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार प्रीति जिंटा ने ब्रांदा के पाली हिल एरिया की इस प्रॉपर्टी को 18.50 करोड़ में बेचा है. प्रीति का बीते चार महीनों में किसी प्रॉपर्टी को बेचना का ये दूसरा मामला है. इससे पहले 2025 नवंबर में एक्ट्रेस ने 1,474 स्क्वायर फीट वाले 11वें फ्लोर के अपॉर्टमेंट को 14 करोड़ में सेलआउट किया था. जानकारी के अनुसार लेटेस्ट डील में मार्च 2026 को 1,770 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट को प्रिया नागर और राजीव नागर को बेच दिया है. कहा जा रहा है ति इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी 1.11 करोड़ और रजिस्ट्रेशन फीस करीबन 30,000 रुपये दी है.

आने वाली फिल्म

प्रीति जिंटा इन दोनों सनी देओल के साथ मोस्ट अवेडेट फिल्म 'लाहौर 1947' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म को आमिर खान के प्रोडक्शन तले प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है. ये मूवी इसी साल 13 अगस्त को थिएटर में आएगी. इस मूवी में सनी और प्रीति के अलावा शबाना आजमी और करण देओल भी होंगे. फिल्म में म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं. इससे पहले सनी देओल हाल ही में 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे. प्रीति की बात करें तो ये स्क्रीन पर आखिरी बार 2018 में आई 'भैयाजी सुपरहिट' मूवी में दिखी थीं. इसमें भी उनके साथ सनी देओल थे. इसके अलावा एक्ट्रेस ने उसी साल आई 'वेलकम टू न्यूयॉर्क' में कैमियो किया था.