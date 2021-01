मुंबईः ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) 10 जनवरी को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अभिनेता के लिए सुबह से ढेरों बधाइयां आ रही हैं. खास दिन पर ऋतिक को उनके चाहने वालों के अलावा उनके साथी कलाकारों ने भी तस्वीरें शेयर कर शुभकामनाएं दी हैं. इस खास मौके पर ऋतिक के साथ तमाम फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने भी पुरानी यादों को तरोताजा किया है. उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर ऋतिक संग एक तस्वीर शेयर की है जिसमें प्रीति ने एक किस्से को फैंस से साझा किया है.

ऐक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने ऋतिक रोशन को बर्थडे विश करते हुए साथ बिताए कुछ स्पेशल मोमेंट्स की यादें भी ताजा की हैं. उन्होंने ट्विटर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों के साथ की कई यादगार तस्वीरें हैं. ये तस्वीरें उन फिल्मों से ताल्लुक रखती हैं जिनमें ऋतिक और प्रीति की केमिस्ट्री को दर्शकों ने दिल से पसंद किया है. प्रीति जिंटा ने वीडियो शेयर कर लिखा, ''जन्मदिन मुबारक हो My darling ऋतिक रोशन. मुझे इस बात पर गर्व है कि हम इतना आगे आए हैं. मेरे 19वें जन्मदिन की पार्टी में देर से आना और तुम्हें और सुजैन को बड़े से केक के साथ मेरा इंतजार करते देखना मुझे अभी भी याद है.''

Happy Birthday my darling @iHrithik. I’m so proud of u & so proud of how far we have come. I still remember coming late for my 19th birthday party & seeing u & Suz waiting for me with that massive cake. Seems like a lifetime now... pic.twitter.com/INGBMwBK5F

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) January 10, 2021